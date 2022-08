CNID "fará tudo para apoiar a jornalista da SportTV" alvo de processo disciplinar

Rita Latas, jornalista da SportTV © Gerardo Santos / Global Imagens (arquivo)

A Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID) vai fazer "tudo para apoiar a jornalista da SportTV" que foi alvo de um processo disciplinar pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, assumindo ir até aos tribunais internacionais se tal for necessário.

"O CNID fará tudo para apoiar a jornalista da SportTV que fez a pergunta. Iremos até aos tribunais internacionais se for caso disso. Não acredito, porque acho que o Conselho de Disciplina não vai dar nenhuma multa por a jornalista fazer o seu trabalho. E, finalmente, vamos chamar a atenção da Liga e dos clubes que não podem fazer regulamentos que, se levados às últimas consequências, são absolutamente inconstitucionais", revela à TSF o presidente da associação, Manuel Queiroz.

O líder do CNID considera que "os jornalistas não podem permitir que haja alguém que decida o que é que se pode perguntar ou não" e "aquilo que fez a Rita Latas, no caso, foi uma coisa que perfeitamente óbvia que foi fazer uma pergunta que tinha toda a relevância naquele momento e que devia ser feita".

"Os jornalistas não podem aceitar que alguém lhes diga ou que alguém lhes dê uma multa, porque fazem uma pergunta, que foi feita com toda a clareza e que o Ruben Amorim respondeu de forma muito elegante e que não houve nenhum problema. O Rúben Amorim depois falou daquilo na conferência de imprensa. Agora, um processo porque um jornalista faz uma pergunta, porque o jornalista faz o seu trabalho?", questiona Manuel Queiroz.

O presidente do CNID levanta mesmo a questão sobre a forma como os regulamentos são elaborados: "Os regulamentos são públicos, portanto são comunicados, mas nunca foram discutidos connosco, nem com o sindicato, nem com, creio eu, alguém que perceba desta matéria. Deviam, pelo menos, ser feitos por alguém que soubesse o que estava a fazer. Isto não pode ser."

Em causa está a pergunta que a jornalista fez a Rúben Amorim no final do jogo entre Sporting e Desportivo de Chaves. Na flash interview, Rita Latas questionou o treinador do Sporting sobre as críticas de Slimani à forma como foi tratado pelo técnico: "Uma última pergunta e um pouco à margem do jogo porque é impossível fugir a esse tema, as palavras de Slimani dirigidas a Ruben Amorim. Que comentários lhe merecem o que Slimani disse que, ao que tudo indica, Rúben Amorim não queria que Slimani jogasse porque preferia que Paulinho estivesse no onze inicial?"

Rúben Amorim recusou responder naquele momento, remetendo o comentário para a conferência de imprensa que se seguiu.

Antes, em comunicado, o CNID tinha considerado absurdo abrir um inquérito nesta situação.

Leia o comunicado na íntegra:

"O CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto tomou conhecimento de que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo a uma jornalista da SportTV.

Esta é só mais uma das muitas coisas estranhas que se passam no âmbito da Justiça Desportiva, porquanto a Jornalista se limitou a fazer o seu trabalho, fazendo uma pergunta ao treinador do Sporting sobre uma questão de atualidade (declarações de Slimani), ao que o treinador respondeu educadamente que falaria disso na conferência de Imprensa que se seguiria.

A jornalista colocou apenas uma questão pertinente como é seu dever. Abrir um processo por isto é absurdo, para não lhe chamar outra coisa.

O CNID desconhecia este inusitado âmbito disciplinar a que os Jornalistas estariam submetidos e que é absolutamente inaceitável.

Os Jornalistas não podem ser escrutinados por nenhum Conselho de nenhuma Federação ou Liga, nem por nenhum clube. Nunca. Jamais.

A Jornalista contará com o apoio total do CNID, que irá até às instâncias internacionais se for caso disso. E se, por absurdo, houvesse que ser paga qualquer multa, o CNID faria questão de a pagar - em moedas de cêntimo, entregues à presidente do CD."