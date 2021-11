Coates, Porro e Luís Neto em tratamento na equipa do Sporting

O defesa central Coates © Manuel Fernando Araújo/Lusa

Por Lusa 08 Novembro, 2021 • 15:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os defesas Coates, Luís Neto e Pedro Porro estiveram esta segunda-feira ausentes do treino da equipa de futebol do Sporting, numa sessão em que o técnico Rúben Amorim já não contou com a presença dos internacionais.

Coates, que foi titular na vitória de domingo frente ao Paços de Ferreira (2-0), Luís Neto e Pedro Porro, que estiveram ausentes do jogo da 11.ª jornada da I Liga, realizaram apenas tratamento devido a problemas físicos.

O defesa central Coates estava convocado para os jogos da seleção, mas acabou por ser dispensado devido a uma lesão no joelho direito, que o deve afastar por um período "não inferior a duas semanas", revelou a Federação Uruguaia de Futebol, em comunicado.

Ausentes da sessão, que decorreu na academia em Alcochete, estiveram também Matheus Nunes, João Palhinha, Pablo Sarabia, Manuel Ugarte e Gonçalo Inácio, todos ao serviço das respetivas seleções.

Como é habitual, os jogadores titulares do jogo de domingo fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado. Os leões folgam na terça-feira, estando o regresso ao trabalho agendado para a manhã de quarta-feira.