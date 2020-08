Coates traça metas para nova temporada. "O objetivo do Sporting é a Liga dos Campeões"

Sebastián Coates © Patricia de Melo Moreira/AFP

É o capitão e um dos jogadores mais antigos na equipa principal do Sporting. Sebastián Coates aponta como objetivo na próxima época a entrada na Liga dos campeões.

"Desde que aqui cheguei, o Sporting já demonstrou que é um grande clube e, como grande clube que é, tem de estar nas melhores competições. A Liga dos Campeões é um dos objetivos que temos e essa tem de ser a ambição do clube", garantiu o central uruguaio em declarações à Sporting TV.

No dia em que arrancaram os trabalhos em Alcochete, Coates estabeleceu metas para a prestação europeia na Liga Europa que vai começar com a participação na 3.ª pré-eliminatória: "Entrar na fase de grupos é um objetivo que temos e vamos preparar esses jogos que serão muito difíceis, mas temos um grupo bom, com muita qualidade e temos de o demonstrar nesses jogos", afiançou o capitão dos leões.

Coates garante ainda que a equipa está motivada para a próxima temporada, enaltecendo a vontade de todo o grupo vencer todos os jogos do Sporting.

O Sporting arrancou esta segunda-feira com os trabalhos da pré-temporada, num dia em que os argentinos Luciano Vietto e Rodrigo Battaglia foram as grandes ausências, já que estão a cumprir isolamento domiciliário, após terem testado positivo à Covid-19.

Na terça-feira, o Sporting, liderado pelo técnico Rúben Amorim, volta a treinar na Academia de Alcochete, às 10:00, à porta fechada.