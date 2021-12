"Coates vai estar 15, 20 dias sem jogar. Lucas Veríssimo vai estar um ano todo"

O Benfica recebe o Sporting esta sexta-feira © Lusa

Por Guilherme de Sousa 02 Dezembro, 2021 • 18:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, considera que o futebol "não pode parar" e deve "adaptar-se" em tempos de pandemia. Questionado sobre a ausência do capitão do Sporting, que está infetado com o Covid-19, Jesus fez uma comparação.

"Enquanto o Coates vai estar, sei lá, 15, 20 dias sem jogar, nós temos o Lucas Veríssimo que vai estar um ano todo sem jogar. Não interessa para mim, quem possa jogar no Sporting como também não interessa para mim quem não possa jogar no Benfica", disse o técnico das águias.

Jesus abordou a ausência dos dois centrais. 00:00 00:00

Jorge Jesus, que treinou os leões durante três temporadas e o seu atual técnico enquanto jogar, garante que conhece bem o adversário. O treinador encarnado recorda que Rúben Amorim, quando era jogador, já dava muitas indicações que podia ser treinador.

Jesus mostrou-se conhecedor da estratégia de jogo dos leões. "É um sistema que ele já gostava enquanto jogador e que agora usa como treinador", lembrou.