Colin Stüssi defende liderança da Volta a Portugal na emocionante chegada a Fafe

O ciclista suíço Colin Stüssi (Voralberg) terá esta sexta-feira de estar atento aos cortes que a sempre emocionante chegada a Fafe pode causar, no final da oitava etapa da 84.ª Volta a Portugal.

Após ter vencido no alto do Larouco, na quinta-feira, o suíço de 30 anos parte esta sexta-feira para a oitava etapa com 28 segundos de vantagem sobre o russo Artem Nych (Glassdrive-Q8-Anicolor) e 34 para o espanhol Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi), respetivamente segundo e terceiro da geral.

A curta ligação de 146,7 quilómetros, que sai de Boticas às 13:50, tem uma contagem de montanha de terceira categoria logo aos 15,7 quilómetros, em Alturas do Barroso, com o pelotão a encontrar, depois, duas metas volantes: em Salamonde (56) e Póvoa de Lanhoso (83,9).

Após a quarta categoria de Golães (110,7), os ciclistas passam uma primeira vez na meta em Fafe, com essa passagem a acontecer já depois do sprint intermédio instalado naquela cidade (114,1).

O famoso 'sterrato', onde há uma contagem de montanha de terceira categoria (mais concretamente na Casa do Penedo, ao quilómetro 128,2), tem 4,5 quilómetros de extensão e pode ser ideal para ataques à liderança de Stüssi, mas também para aqueles que ainda mantém a esperança de vencer uma etapa nesta Volta a Portugal.

A chegada à Praça 25 de Abril, antecedida de uma 'suave' inclinação no empedrado, está prevista para as 17h35.