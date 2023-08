Colin Stüssi defende-se no contrarrelógio e conquista a Volta a Portugal

© Pedro Correia/Global Imagens

O ciclista suíço Colin Stüssi foi este domingo defendeu-se no contrarrelógio final da Volta a Portugal em Viana do Castelo e conquistou a prova portuguesa.

Num crono com 18,2 quilómetros na cidade minhota, com chegada em alto no santuário de Santa Luzia, o corredor da Team Vorarlberg.

Para segundo plano ficou o vencedor da etapa e esse foi Txomin Juaristi. Nas outras classificações, Daniel Babor fica com a camisola dos pontos, enquanto César Fonte é o rei da montanha. A Glassdrive Q8 Anicolor venceu a classificação por equipas e o melhor jovem foi Jaume Guardeño.