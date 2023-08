Colin Stüssi vence no alto do Larouco e é o novo camisola amarela da Volta a Portugal

© Pedro Correia/Global Imagens (arquivo)

O ciclista suíço Colin Stüssi venceu esta quinta-feira a 7.ª etapa da Volta a Portugal e subiu à liderança da prova.

O corredor da Team Vorarlberg foi o mais rápido no sprint final do grupo reduzido que chegou junto à meta colocada na Serra do Larouco, onde não estavam os dois primeiros classificados da geral: Artem Nych e Delio Fernández.

Assim, o suíço, que era terceiro na geral, sobe à liderança e vai envergar a camisola amarela na próxima etapa. Nych é segundo a 28 segundos e Luis Ángel Maté, segundo na etapa, sobe ao último lugar do pódio, a 34 segundos.

Esta sexta-feira, o pelotão vai fazer 146,7 quilómetros entre Boticas e Fafe, onde vão correr numa zona de terra batida, normalmente utilizada no Rali de Portugal.