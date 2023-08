Catalina Usme marcou o golo que deu a vitória à Colômbia © Joaquin Sarmiento/AFP

A Colômbia classificou-se, pela primeira vez na sua história, para os quartos de final do Mundial feminino ao vencer a Jamaica por 1-0 esta terça-feira, em Melbourne.

Com um golo de Catalina Usme no início do segundo tempo, aos 51 minutos, a seleção colombiana venceu e vai enfrentar a Inglaterra na fase seguinte do Mundial.

Apesar da derrota, a seleção da Jamaica sairá da competição de cabeça erguida depois de ter ultrapassado a França, Panamá e Brasil.