Com 172. Catar assitiu a novo recorde absoluto de golos num Mundial

A edição 2022 do Mundial de futebol, disputada no Catar, fechou este domingo com um recorde absoluto de 172 golos, mais um do que os apontados em 2014 (Brasil) e em 1998 (França), após os seis tentos na final.

Em Lusail, a Argentina e a França só decidiram o jogo decisivo na 'lotaria' das grandes penalidades, mas depois de, nos 120 minutos, marcarem seis golos, com destaque para o 'bis' de Lionel Messi e o 'hat-trick' de Kylian Mbappé.

Com os seis tentos, o total passou para 172, à média de 2,69 golos por encontro, que é o melhor registo no atual formato, com 64 jogos.

Em termos absolutos, a edição de 1954, realizada na Suíça, tem um registo imbatível de 5,38 golos por encontro, com um total de 140, em apenas 26 embates.

- Os melhores registos em provas com 64 jogos: 1. 2022 172 golos (2,69 de média) 2. 1998 171 (2,67) . 2014 171 (2,67) 4. 2018 169 (2,64) 5. 2002 161 (2,52) 6. 2006 147 (2,30) 7. 2010 145 (2,27)