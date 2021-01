Com bagagem cheia de títulos para o Algarve. Edgar Davids é o novo treinador do Olhanense

© AP

Por Francisco Nascimento 04 Janeiro, 2021 • 13:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O holandês Edgar Davids, antiga estrela do futebol, é o novo treinador do Olhanense, que milita no Campeonato de Portugal. O clube algarvio confirmou a contratação esta segunda-feira.

O antigo jogador de Ajax, Juventus e Barcelona começou a carreira de treinador quando ainda jogava dentro das quatro linhas, no Barnet, em Inglaterra, onde ficou até 2014. Esta temporada, era treinador adjunto do Telstar, da segunda divisão holandesa.

Edgar Davids conquistou a Liga dos Campeões e a Taça UEFA, além de títulos nacionais em Itália e na Holanda. Com uma carreira com mais de 20 anos, o antigo futebolista representou clubes como Ajax, Milan, Juventus, Barcelona, Inter de Milão e Tottenham.

Enquanto jogador, o holandês era ainda conhecido por usar óculos em campo, devido a um problema de visão.

Davids sucede no cargo a José Carvalho Araújo. O Olhanense está no quarto lugar da série H do Campeonato de Portugal, com 13 pontos em sete jogos, a 10 do líder Vitória de Setúbal, que tem mais dois jogos disputados.