Com máscara e teste à Covid-19. Público volta aos estádios na China

O jogo deste sábado da Superliga chinesa de futebol entre o Shanghai SIPG, treinado por Vítor Pereira, e o Beijing Guoan (2-1), marcou o regresso do público aos estádios chineses após a interdição motivada pela pandemia de Covid-19.

O embate entre dois dos pretendentes ao título chinês contou com a presença de dois mil adeptos nas bancadas do Estádio dos Trabalhadores, em Pequim, que tem capacidade para mais de 66 mil espetadores.

As autoridades sanitárias chinesas permitiram o regresso do público aos recintos desportivos, mas normas rígidas, que incluíram a despistagem ao novo coronavírus por parte dos adeptos, bem como a obrigatoriedade de manterem uma distância de um metro entre si nas bancadas, tal como o uso de máscaras durante toda a partida.

Por causa da pandemia, a Superliga chinesa, que devia ter arrancado em 22 de fevereiro, só começou em 25 de julho.

Os jogadores das 16 equipas que integram o principal escalão de futebol na China, divididos em dois grupos, estão isolados em duas 'bolhas' sanitárias, uma situada em Suzhou, perto de Xangai, e a outra em Dalian, no nordeste do país, e assim vão permanecer até, pelo menos, ao final de setembro.

O Shanghai SIPG venceu hoje o Beijing Guoan por 2-1, ascendendo ao primeiro lugar do Grupo B da Superliga chinesa de futebol, com a formação treinada pelo português Vítor Pereira a garantir a vitória após reviravolta no marcador.