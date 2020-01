"Com um cinto e a soco". Jesus conta como foi agredido duas vezes em Alcochete

Jorge Jesus prestou declarações por videoconferência no Tribunal de Almada © Carlos Costa/Global Imagens

Por Rui Polónio com Bruno Sousa Ribeiro 07 Janeiro, 2020 • 15:25

O antigo treinador do Sporting, de 65 anos, está a ser ouvido no Tribunal de Monsanto, na 17.ª sessão do julgamento do ataque a Alcochete, esta terça-feira.

Jorge Jesus disse ao tribunal que foi agredido duas vezes. O técnico encontrava-se no campo de treinos e, quando se apercebeu da invasão, correu para os vestiários da equipa, acabando por ser agredido por duas vezes: com um cinto, no interior do edifício onde ficam os balneários e depois quando voltou a deslocar-se para o exterior, com um soco que deixou o treinador a sangrar.

O técnico afirmou ainda que reconheceu o ex-líder da claque Juventude Leonina, Fernando Mendes tendo-o interpelado: "Estás a ver o que me estão a fazer? São todos uns cobardes!"

"Foi tudo foi muito rápido. Não demorou muito mais de 5 minutos", explicou o então treinador leonino, que conta ainda que quando finalmente entrou no balneário viu jogadores a chorar, "sobretudo o Bas Dost".

Cerca "de uma ou duas horas" depois, surgiu Bruno de Carvalho. O ex-presidente do Sporting falou com Jorge Jesus e, segundo o treinador "gostava de falar com os jogadores, mas eles não quiseram", relatou o atual treinador do Flamengo.

Notícia em atualização