Começa esta sexta-feira a Premier League. Em metade das equipas há portugueses

Entre os jogadores que constituem a seleção portuguesa, muitos jogam na Premier League inglesa

São 21 os jogadores portugueses que vão estar em ação, mais dois treinadores lusos, Nuno Espírito Santo, no Tottenham, e Bruno Lage, no Wolverhampton. E é no Wolverhampton que está a já habitual armada lusa. Praticamente metade dos jogadores que atuam em Inglaterra joga nos Wolves. São nove jogadores no total: José Sá, Nélson Semedo, Bruno Jordão, Rúben Neves, João Moutinho, Podence, Pedro Neto, Trincão e Fábio Silva. O treinador em estreia, Bruno Lage, que substitui Nuno Espírito Santo, este que vai agora orientar o Tottenham.

Os "spurs" partem um pouco atrás na corrida ao título, que conta os crónicos candidatos: Manchester City, atual campeão em título, equipa que tem três portugueses: Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva; o Liverpool, de Diogo Jota; o Manchester United, que tem Bruno Fernandes e Diogo Dalot; e ainda o Chelsea, o campeão europeu em título.

A primeira jornada começa com um Brentford - Arsenal, os "gunners" que contam com Cédric Soares e Nuno Tavares no plantel. As bancadas de todos os jogos vão estar praticamente cheias, e, aleatoriamente, alguns adeptos vão ser alvos de verificação de certificado de vacinação completa ou de teste negativo à Covid-19.

Esta noite começa também um dos principais campeonatos de futebol do mundo, o espanhol. A La Liga abre com um Valência - Getafe, esta sexta-feira, às 20h00. Nesta liga, destaque para o português João Félix, que vai atual pela terceira temporada no Atlético de Madrid.