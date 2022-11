Começa este domingo o Mundial mais atípico de sempre

© José Sena Goulão/Lusa

São 32 seleções e 64 jogos num espaço de um mês e num pequeno país: o Catar é o país mais pequeno de sempre a receber um campeonato do mundo.

E é por o país ser pequeno que o Mundial se realiza em apenas oito estádios. Nunca uma competição como esta foi jogada em tão poucos estádios.

A final vai jogar-se no de Lusail - muito moderno, como são todos - e está instalado na cidade com o mesmo nome. O pormenor é que o Catar a criou do zero, de propósito, para o campeonato do mundo.

Este Mundial é também o primeiro a ser realizado no Médio Oriente, o primeiro que acontece no inverno e é ainda o mais caro de sempre: obrigou a um investimento que ronda os 200 mil milhões de euros.

A seleção anfitriã, o Catar, dá o pontapé de saída na prova: defronta no jogo de abertura o Equador, no estádio Al Bayt. O duelo tem início marcado para as 16h00 (19h00 na hora local).

O Catar - Equador conta com relato e acompanhamento ao minuto na TSF e reportagem em direto de Doha, numa emissão especial que arranca depois das 15h00.

