Evanilson abre a contagem. FC Porto 1-0 Paços de Ferreira (1.ª parte)

O FC Porto recebe, este sábado, o lanterna vermelha da I Liga, o Paços de Ferreira, em busca do regresso às vitórias na I Liga. Os dragões, nas últimas duas jornadas, perderam na receção ao Benfica e tropeçaram com um empate frente ao Santa Clara, nos Açores.

Os pacenses ocupam a última posição do campeonato, e chegaram ao Estádio do Dragão com apenas dois pontos conquistados em 11 jornadas, e ainda não venceram esta temporada. Manuel Oliveira foi o árbitro escolhido para ajuizar a partida da 12.ª jornada da competição.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Pepê, Uribe, Eustáquio e Otávio; Evanilson e Taremi

Onze do Paços de Ferreira: Jordi; Nuno Lima, Ilori e Flávio Ramos; Zé Uilton, Rui Pires, Gaitán e Antunes; Juan Delgado, Koffi e Matchoi Djaló

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos; David Carmo, Galeno, Marko Grujic, Danny Loader, João Mário, Bruno Costa, Toni Martínez e Gonçalo Borges

Suplentes do Paços de Ferreira: Zé Oliveira, Pedro Ganchas, Thomas, Ibrahim, Kayky, Arthur Sales, Bastien Toma, Butzke e Jorge Silva