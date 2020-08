Comité Olímpico acusa Governo de "ausência de uma visão estratégica" para o desporto

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa assistem à final da Liga dos Campeões, em Lisboa © Miguel A. Lopes/AFP

O Comité Olímpico de Portugal (COP) acusa o Governo de "ausência de uma visão estratégica" para o desporto na recuperação económica do país.

Em declarações à TSF, José Manuel Constantino, presidente do COP, diz que já não fica surpreendido com o facto de o desporto não estar incluído no projeto do programa "Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030", que define os 10 eixos estratégicos para a recuperação pós-pandemia.

"Essa ausência, que não é propriamente uma novidade relativamente ao modo como o desporto tem sido tratado em documentos de caráter estratégico para o país, é, uma vez mais, o resultado de uma completa insensibilidade e capacidade cultural e política para entender o desporto como fenómeno global e, como tal, indispensável na construção das sociedades modernas", condena José Manuel Constantino.

Para o presidente do Comité Olímpico de Portugal, está é mais uma prova de "descapitalização do pensamento político para o desporto. No nosso ponto de vista perde o país, perde o desporto e perdem gerações de portugueses para as quais o desporto é entendido como elemento de entretenimento de fim de semana e não como elemento a adotar e integrar em estilos de vida ativos".

Além disso, reforça, o desporto tem um valor acrescentado bruto na economia portuguesa de 1,2%" e que em termos de emprego vale 1,4%.

Após a declaração de pandemia, as competições das várias modalidades desportivas em Portugal foram suspensas ou canceladas de forma a evitar a propagação da doença.

O plano de desconfinamento anunciado pelo Governo em maio permitiu o regresso da I Liga portuguesa de futebol, embora sem a presença de público nas bancadas, mas deixou de fora todas as modalidades de pavilhão, além das coletivas disputadas ao ar livre.