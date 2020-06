Como a Covid-19 mudou o futebol em Portugal? Manual completo para o regresso da I Liga

A bola vai voltar a rolar, mas nada será como antes. As novas regras, o calendário, a classificação atual e as condições impostas aos clubes para garantir a segurança de todos, num manual completo sobre o regresso do futebol em Portugal.

Acabou-se a espera: o futebol vai recomeçar. Com pandemia do novo coronavírus ainda longe de estar vencida, os jogos da I Liga regressam já na quarta-feira e vão prolongar-se durante dez jornadas, até dia 26 de julho. Os estádios vão ficar vazios de adeptos e os jogadores e equipas técnicas vão ser testadas.

Os reais efeitos desta paragem de quase três meses, ainda estão por avaliar. Na capacidade física dos jogadores, na forma como vão reagir à ausência do apoio vindo das bancadas e até no desfecho do campeonato. As contas fazem-se no final e, já que não pode ir ao estádio, fique a saber onde, quando e como pode acompanhar os jogos da I Liga.

Onde vou poder ver os jogos?

Os jogos da I Liga vão ser transmitidos em direto e exclusivo pela Sport TV e Benfica TV, no caso das partidas das águias no Estádio da Luz. Mas há outra alternativa a considerar: a TSF está de regresso aos estádios para relatar os jogos dos três grandes e em tsf.pt vai poder acompanhar a antevisão dos jogos, relatos em direto, ver os vídeos dos golos e ouvir as conferências de imprensa.

Como vê, não faltam opções. E não há desculpas para sair de casa e correr riscos desnecessários indo para um café lotado. Há alternativas mais seguras e gratuitas.

A claque dos Super Dragões, por exemplo, já fez saber que vai marcar presença em Famalicão, para acompanhar a equipa que joga esta quarta-feira, apesar de não poder entrar no estádio para assistir ao jogo. Uma má ideia, garante a PSP, que já prometeu que vai estar atenta a ajuntamentos e pronta a intervir.

Os próprios jogadores da I Liga já apelaram aos adeptos, no último fim de semana, para verem os jogos em segurança através de vários vídeos publicados nas páginas da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Calendário completo (do que resta) da I Liga

Este regresso do futebol vai prolongar-se até ao final do mês de julho mas, para já, apenas é conhecido o calendário até à penúltima jornada. No arranque, o FC Porto é o primeiro grande a entrar em campo, já na quarta-feira, a meio da semana, em Famalicão. No entanto, é ao Portimonense e ao Gil Vicente que vão caber as honras de reabertura do campeonato, também na quarta-feira, às 19h.

Tanto os dragões como as águias só vão jogar uma vez ao fim de semana e quatro vezes no mesmo dia.

Agora ao início, cada jornada vai desenrolar-se em cinco dias, mas vão terminar com todos os jogos feitos em apenas três. Os clubes que dominam o topo da classificação vão jogar quase sempre durante a semana e à noite.

Calendário da I Liga

Jornada 25

Quarta-feira, dia 3

Portimonense - Gil Vicente, 19 horas

Famalicão - FC Porto, 21.15 horas (SportTV 1 e TSF)

Quinta-feira, dia 4

Marítimo - V. Setúbal, 19 horas

Benfica - Tondela, 19.15 horas (BTV e TSF)

V. Guimarães - Sporting, 21.15 horas (SporTV1 e TSF)

Sexta-feira, dia 5

Santa Clara - SC Braga, 21 horas

Sábado, dia 6

Aves - Belenenses, 19 horas

Boavista - Moreirense, 21.15 horas

Domingo, dia 7

Rio Ave - Paços de Ferreira, 21 horas

Jornada 26

Terça-feira, 9 de junho



Gil Vicente FC - FC Famalicão, 21h00

Quarta-feira, 10 de junho

Vitória FC - Santa Clara, 17h00



Portimonense - SL Benfica, 19h15 (TSF)



FC Porto - Marítimo M., 21h30 (TSF)

Quinta-feira, 11 de junho

Belenenses - Vitória SC, 19h00



CD Tondela - CD Aves, 21h15



Sexta-feira, 12 de junho

Moreirense FC - Rio Ave FC, 19h00



Sporting CP - FC Paços de Ferreira, 21h15 (TSF)

Sábado, 13 de junho



SC Braga - Boavista FC, 21h00

Jornada 27

Segunda-feira, 15 de junho

Marítimo M. - Gil Vicente FC, 19h00

Terça-feira, 16 de junho

Santa Clara - Portimonense, 19h00

CD Aves - FC Porto, 21h15

Quarta-feira, 17 de junho

FC Paços de Ferreira - Belenenses, 19h00



Rio Ave FC - SL Benfica, 21h15 (TSF)

Quinta-feira, 18 de junho

Boavista FC - Vitória FC, 19h00

Sporting CP - CD Tondela, 21h15 (TSF)

Sexta-feira, 19 de junho

Vitória SC - Moreirense FC, 19h00



FC Famalicão - SC Braga, 21h15

Jornada 28

Domingo, 21 de junho

Gil Vicente FC - CD Aves, 21h00

Segunda-feira, 22 de junho

Portimonense - Marítimo M., 21h00

Terça-feira, 23 de junho

Vitória FC - Rio Ave FC, 19h00



SL Benfica - Santa Clara, 19h15 (TSF)



FC Porto - Boavista FC, 21h15 (TSF)

Quarta-feira, 24 de junho

CD Tondela - FC P. Ferreira, 19h00



Moreirense FC - FC Famalicão, 21h15

Quinta-feira, 25 de junho

SC Braga - Vitória SC, 21h00

Sexta-feira, 26 de junho

Belenenses - Sporting CP, 19h15 (TSF)

Jornada 29

Domingo, 28 de junho

Boavista FC - Santa Clara, 21h00

Segunda-feira, 29 de junho

CD Aves - Moreirense FC, 17h00



Marítimo M. - SL Benfica, 18h00 (TSF)



FC P. Ferreira - FC Porto, 21h15 (TSF)

Terça-feira, 30 de junho

FC Famalicão - Portimonense, 17h00



Vitória SC - Vitória FC, 19h15



Rio Ave FC - SC Braga, 21h15

Quarta-feira, 01 de julho

Belenenses - CD Tondela, 19h00



Sporting CP - Gil Vicente FC, 21h15 (TSF)

Jornada 30

Sexta-feira, 03 de julho



Santa Clara - Marítimo M., 19h15

Sábado, 04 de julho

Vitória FC - FC P.Ferreira, 17h00



Portimonense - Vitória SC, 19h15



SL Benfica - Boavista FC, 21h15 (TSF)



SC Braga - CD Aves, 21h30

Domingo, 05 de julho

Gil Vicente FC - Rio Ave FC, 17h00



CD Tondela - FC Famalicão, 19h15



FC Porto - Belenenses, 21h30 (TSF)

Segunda-feira, 06 de julho

Moreirense FC - Sporting CP, 21h00 (TSF)

Jornada 31

Quarta feira, 8 de julho

CD Aves - Vitória FC, 19h00 - (SportTV e TSF)



Boavista FC - Marítimo M., 21h15 - (SportTV)

Quinta-feira, 9 de julho

Rio Ave FC - Portimonense, 17h00 - (SportTV)



CD Tondela - FC Porto, 19h15 - (SportTV e TSF)



FC Famalicão - SL Benfica, 21h30 - (SportTV e TSF)

Sexta-feira, 10 de julho

Vitória SC - Gil Vicente FC, 17h00 - Sport TV



Sporting CP - Santa Clara, 19h15 - (Sport TV e TSF)



FC P. Ferreira - SC Braga, 21h30 - Sport TV

Sábado, 11 de julho

Belenenses - Moreirense FC, 19h15 - Sport TV

Jornada 32

Segunda-feira, 13 de julho

Marítimo M. - Rio Ave FC, 19h00



Vitória FC - FC Famalicão, 21h15

Terça-feira, 14 de julho

Santa Clara - CD Aves, 17h00



Portimonense - Boavista FC,



Gil Vicente FC - CD Tondela, 21h30



SL Benfica - Vitória SC, 21h30 (TSF)

Quarta-feira, 15 de julho



Moreirense FC - FC P. Ferreira, 17h00



SC Braga - Belenenses, 19h15



FC Porto - Sporting CP, 21h30 (TSF)

Jornada 33

Sábado, 18 de julho

Rio Ave FC - Santa Clara, 19h00



FC Famalicão - Boavista FC, 21h15

Domingo, 19 de julho

Belenenses - Gil Vicente FC, 19h00



Vitória SC - Marítimo M., 21h15

Segunda-feira, 20 de julho

FC P. Ferreira - Portimonense, 17h00



CD Tondela - SC Braga, 19h15



FC Porto - Moreirense FC, 21h15 (TSF)

Terça-feira, 21 de julho

Sporting CP - Vitória FC, 19h00 (TSF)



CD Aves - SL Benfica, 21h15 (TSF)

Como está neste momento a classificação?

As últimas jornadas da I Liga, antes da suspensão devido à pandemia, ficaram marcadas pelas movimentações na liderança da tabela classificativa, com o FC Porto a empurrar o Benfica para segundo lugar, 14 jornadas depois. Mas esta não foi a única surpresa.

A equipa sensação da competição na época 2019/2020, o Famalicão, só abandonou os primeiros cinco lugares à 19.ª jornada e chegou a ocupar o topo da classificação durante quatro jornadas.

Já o Sporting só conheceu o sabor do primeiro lugar durante uma jornada, exatamente antes de os famalicenses lá chegarem. A grande luta dos leões tem sido pelo terceiro lugar, mas até esse objetivo tem sido difícil de alcançar. Só durante esta época, o último lugar do pódio já foi ocupado por FC Porto, Famalicão, Sporting e Sporting de Braga, que ultrapassou os leões à 20.ª jornada e agora leva quatro pontos de avanço.

Sporting de Braga (a 14 pontos do primeiro lugar), Sporting (a 18), Rio Ave (a 22) e Vitória de Guimarães e Famalicão (ambos a 23), todos demasiado longe dos dois primeiros, após 24 jornadas, deverão lutar pelas três vagas na Liga Europa.

Na corrida pela manutenção, o Portimonense (penúltimo, com 16 pontos) e o Desportivo das Aves (lanterna-vermelha, com 13) partem em desvantagem, com o Paços de Ferreira (antepenúltimo com 22) a surgir imediatamente acima da linha de água.

Quem é neste momento o melhor marcador?

No pódio desta tabela estão dois jogadores do Benfica, Carlos Vinícius e Pizzi, com 15 e 14 golos, respetivamente, e um do Moreirense, o avançado Fábio Abreu, com dez golos.

O sexto melhor marcador do campeonato e o melhor do FC Porto, com oito golos na conta pessoal, Alex Telles, é mesmo uma das maiores baixas dos dragões para o jogo com o Famalicão, por estar castigado.

Como a Covid-19 mudou as regras do jogo?

Só podem entrar em campo os jogadores que passem nos testes à Covid-19, que serão feitos 24 horas antes de cada jogo, sendo que, entre jogos espaçados por mais de cinco dias, cada equipa terá de ser submetida a dois testes.

Dentro das quatro linhas, os 11 jogadores não vão estar de máscara, mas o mesmo não vai acontecer a quem ficar no banco de suplentes, com exceção apenas para os treinadores principais. Ainda no banco de cada equipa, os atletas vão estar devidamente separados, num total de nove suplentes, mais dois do que o habitual, uma vez que será permitido um máximo de cinco substituições por equipa, em três momentos do jogo e ainda ao intervalo.

Contudo, esta medida não vai entrar em vigor logo nesta 25.ª jornada, a da retoma, já que o Marítimo fez "finca pé" e "obrigou" a que uma decisão tenha de passar por uma Assembleia Geral da Liga de Clubes, marcada para 9 de junho, dia do arranque da ronda 26. Assim é possível que nas duas primeiras rondas apenas possam estar no banco os habituais sete suplentes e só se possam efetuar as três substituições habituais.

Diferentes vão ser também os festejos, quer sejam de golos ou vitórias. Não são permitidos aglomerados entre os elementos das equipas - jogadores, treinadores e restante staff -, beijos ou abraços. Só umas cotoveladas e pouco mais.