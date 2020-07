"Como vai ser? Só o pé esquerdo." SC Braga anuncia Iuri Medeiros

© facebook.com/sportingclubedebraga

O extremo Iuri Medeiros é o mais recente reforço do Sporting de Braga, chegando por empréstimo, com opção de compra, dos alemães do Nuremberga, informou esta terça-feira o clube minhoto de futebol.

No Twitter, o clube minhoto recorreu a um vídeo para anunciar a chegada do jogador. Questionado sobre "como vai ser" por um engraxador, o jogador responde que "é só o [pé] esquerdo".

Iuri Medeiros formou-se no Sporting e teve ainda passagens pelo Arouca, Moreirense, Boavista, pelos italianos do Génova e pelos polacos do Legia Varsóvia.

O extremo esquerdino, de 26 anos, é internacional nas diversas seleções jovens portuguesas (57 internacionalizações e 6 golos).

