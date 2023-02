"Completamente descomprometido." Rui Costa diz a Enzo que não chega "bater no peito quando interessa"

Enzo Fernández © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Gonçalo Teles 02 Fevereiro, 2023 • 19:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do Benfica, Rui Costa, defendeu esta quinta-feira que o médio argentino Enzo Fernández estava "completamente descomprometido com o projeto" do clube e deixou críticas ao comportamento do jogador durante o mercado de transferências em que acabou por ser transferido para o Chelsea.

"Mostrou-se completamente descomprometido com o projeto daqui para a frente. Estar comprometido com um projeto não é bater no peito quando interessa, isso qualquer um pode fazer", assinalou o líder encarnado em entrevista à BTV, referindo-se a um gesto do jogador depois de ter marcado um golo frente ao Varzim SC, para a Taça de Portugal.

Foi nesse momento, revelou, que começou a "tomar a decisão de que o jogador teria de acabar por ser vendido". Rui Costa explicou que geriu o processo do argentino com recurso a três facetas - "o adepto que sou, o presidente que tem de gerir o clube e o homem de balneário que sempre fui" - e que o jogador não ficou bem visto em nenhuma delas.

Ouça as críticas de Rui Costa ao jogador e a análise que fez do seu comportamento. 00:00 00:00

"Eu, como adepto, não queria mais este jogador. Como presidente, em termos de gestão, provavelmente para muitos seria mais giro eu amarrá-lo aqui, mas para a gestão do clube não era a solução. E este jogador não podia entrar mais no balneário", assinalou, acusando o argentino de ter recusado ficar no Benfica, mesmo "com a possibilidade de não perder um euro" do novo contrato com o Chelsea.

"Uma coisa é eu respeitar que o jogador está a perder um contrato enorme - e eu tenho de respeitar isso -, outra coisa é eu não o fazer perder um euro, porque entre nós e o Chelsea encontraríamos solução para ele não perder um euro desde o dia 1 de fevereiro, e o jogador continuar a não querer ficar no Benfica", revela o líder encarnado.

"É aqui que eu mudo e que os benfiquistas têm de mudar comigo. Um jogador que, mesmo assim, não quer ficar no Benfica, não está a mostrar nenhum compromisso", asseverou.

Líder do Benfica garante que o jogador não ia perder um euro. 00:00 00:00

Reconhecendo que o clube "perdeu um grande jogador", Rui Costa garante que "não vai ficar a chorar" por alguém que "não quer estar no Benfica" e pede aos adeptos que façam o mesmo.

"Com todo o respeito pelo Enzo, porque cada um é livre de fazer as suas escolhas, a escolha do Enzo foi não querer ficar no Benfica. E se não quer ficar no Benfica, o Benfica não quer ficar com o Enzo. Só queremos jogadores que queiram representar o Benfica", garante.

O médio argentino Enzo Fernández, campeão do Mundo pela Argentina no passado mês de dezembro, transferiu-se no último dia do mercado de inverno para o Chelsea por 121 milhões de euros.

Guedes não estava planeado

Em janeiro chegaram à Luz os avançados Casper Tengstedt, Andreas Schjelderup e Gonçalo Guedes, mas apenas duas destas três contratações, reconheceu Rui Costa, estavam planeadas.

"O Guedes não estava na equação inicial", referiu o líder encarnado sobre o internacional português, ex-Wolves, que chegou ao clube por empréstimo. "Não se pensava sequer, no momento em que entrámos para o mercado, em voltar a ter em casa o nosso Gonçalo Guedes."