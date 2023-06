Complicada a renovação de contrato de Rafa com Benfica

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Rafa está a exigir um contrato com valores a rondar os três milhões e 500 mil euros por ano, um valor que a SAD do Benfica considera impossível de conseguir atingir.

A direção de Rui Costa continua a conversar com os representantes do jogador, até porque a SAD do Benfica considera que Rafa é um elemento importante para o projeto do clube na equipa de futebol liderada por Roger Schmidt.

Rafa termina contrato no final da próxima temporada, e a partir de janeiro pode assinar contrato com outro clube a custo zero.

Segundo o jornal Record, o extremo do Benfica também tem em mãos uma proposta do futebol da Arábia Saudita, com valores anuais próximos dos sete milhões de euros, mas Rafa dá prioridade a jogar em Portugal e no futebol europeu.