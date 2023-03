"Comprometido com a seleção." Martínez garante que exclusão de Ronaldo nunca foi hipótese

Roberto Martínez © Pedro Rocha/Global Imagens (arquivo)

O selecionador português de futebol, Roberto Martínez, afirmou esta sexta-feira que a hipótese de deixar Cristiano Ronaldo de fora da sua primeira convocatória nunca existiu e destacou o "compromisso" do avançado de 38 anos com a equipa.

"Ronaldo quer jogar e está comprometido com a seleção. Tem muita experiência e é uma figura muito importante para a equipa. Não olho para idade e outros aspetos. Tem a oportunidade para ajudar a equipa e passar a sua experiência", afirmou Roberto Martínez.

Na conferência de imprensa de divulgação da sua primeira lista de convocados como selecionador nacional, que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras, o técnico espanhol manteve igualmente na lista Pepe, central de 40 anos do FC Porto.

"É importante haver experiência na nossa convocatória para passar essa mesma experiência aos mais novos. A idade, para mim, não é um fator neste momento", disse.

Na estreia do Grupo J de qualificação para o Euro2024, que vai decorrer na Alemanha, Portugal defronta o Liechtenstein, em 23 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, atuando três dias depois no Luxemburgo.

O agrupamento inclui ainda a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.

Roberto Martínez foi o escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para render Fernando Santos, que abandonou o cargo após o Campeonato do Mundo do Qatar, no qual a seleção nacional alcançou os quartos de final.

Santos estava no comando da equipa desde 2014, tendo conquistado o Euro2016 e a primeira edição da Liga nas Nações, em 2019.