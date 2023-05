Conceição acusa árbitro Manuel Mota de mentir no relatório do Famalicão-FC Porto

O momento em que Manuel Mota expulsou Sérgio Conceição © Lusa

O treinado Sérgio Conceição acusou esta domingo o árbitro Manuel Mota de ter mentido no relatório do jogo FC Porto-Famalicão, da Taça de Portugal de futebol, e garantiu que foi expulso por "festejar o golo" de Otávio.

"Fui expulso por festejar o golo, não invadi a área técnica, é mentira. O que está no relatório é mentira. Temos imagens que mostram que só invadi a área técnica depois de ser expulso. A palavra 'artista' foi por ter sido uma expulsão injusta", referiu o treinador dos 'dragões', na conferência de imprensa de antevisão à partida com o Arouca, da 31.ª jornada da I Liga.

Sérgio Conceição foi expulso depois do golo de Otávio, o segundo dos 'dragões', já nos descontos do prolongamento da segunda mão das meias-finais, que os portistas acabaram por vencer por 3-2, assegurando a qualificação para a final da prova 'rainha'.

No seu relatório, o árbitro Manuel Mota justificou a sua intervenção com o facto do treinador do FC Porto ter "entrado na área técnica adversária e provocado um conflito". No entanto, o treinador portista desmentiu essa situação.

O treinador do FC Porto considerou "exagerada" a sanção e deu como exemplo o encontro deste sábado entre o Benfica e o Sporting de Braga para justificar a sua afirmação.

"Ontem [sábado] houve bom senso [no Benfica-Sporting de Braga]. Treinadores a invadir a área técnica do adversário e não foram expulsos. Eu não invadi, fui festejar. Depois dirigi-me ao João Pedro Sousa e disse o que já vos disse. Constantes perdas de tempo, jogador a festejar na cara dos Super Dragões, o que se passou com o capitão [Pepe], o que aconteceu dentro dos 90 minutos dentro de um jogo em que as coisas não estavam a correr tão bem. Foi isto", justificou ainda.

Sérgio Conceição voltou ainda a abordar a situação de Pepe durante o jogo com o Famalicão - o capitão do FC Porto apresentou queixa à PSP por alegados insultos racistas por parte do jogador do Famalicão Santiago Colombatto.

"Quem insulta, quem provoca um jogador que tem três ligas dos campeões, o Campeonato da Europa por Portugal, dos jogadores mais titulados, portugueses e no mundo, um profissional com 40 anos, que dá o que dá ao clube e à seleção nacional. Há uns que nascem para ser campeões, como o Pepe, e há outros que nascem para ser comentadores. As tais análises emocionais, autoajuda. Uns nascem para ter vitórias no seu dia-a-dia, porque elas dão títulos, e há muitos que têm", disse ainda.

O FC Porto, segundo classificado, com 73 pontos, joga na segunda-feira, às 21:15, em casa do Arouca, no quinto lugar, com 48, na partida que encerra a 31.ª jornada da I Liga e que será arbitrada por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.