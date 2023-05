Porto, 11/01/2023 - O Fc Porto recebeu esta noite o Fc Arouca no estádio do Dragão nos oitavos de final da Taça de Portugal 2022/23. Sérgio Conceição (Pedro Correia / Global Imagens) © Pedro Correia/Global Imagens

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol instaurou esta quinta-feira um processo disciplinar ao treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, ao treinador adjunto do Casa Pia, Vasco Matos, e aos árbitros Manuel Oliveira, Carlos Campos, Fábio Silva e Hélder Carvalho no seguimento de "factos ocorridos" no jogo entre dragões e gansos a contar para a Primeira Liga.

Em comunicado (documento com download automático), o CD anuncia ainda que instaurou também processos aos delegados da Liga Portugal Alexandre Bento e Faustino Santos.

Na origem do processo, enviado esta quinta-feira à Comissão de Instrutores da Liga, estão episódios "não descritos nos relatórios oficiais de jogo".

O dirigente portista Luís Gonçalves foi também alvo de um processo disciplinar e condenado a pagar uma coima de 1530 euros por "violação de deveres de urbanidade e correção".

Já o FC Porto vai ter de pagar duas multas: uma de 4080 euros por ter atrasado o início jogo contra o Casa Pia e outra de 1530 euros por comportamento incorreto do público.