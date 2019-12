Dragões perto da goleada. Chaves 0-3 FC Porto (2.ª parte)

Por Cátia Carmo 22 Dezembro, 2019 • 18:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Desportivo de Chaves, da II Liga, recebe o FC Porto este domingo, às 19h15, para a terceira e última jornada do Grupo D da fase de grupos da Taça da Liga de futebol, que se realiza no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

As duas formações têm seis pontos, mas os transmontanos precisam de vencer para conquistarem o Grupo D e atingirem a final four da prova, enquanto para o FC Porto o empate é suficiente para a passagem.

O primeiro canto do jogo surgiu aos três minutos e foi para o FC Porto. A bola sobrevoou a grande área do Chaves e acabou por sair pela linha lateral, sem ninguém conseguir o cabeceamento. Cinco minutos depois, Soares marcou e inaugurou o marcador para os dragões. O jogador marcou de cabeça, na sequência de um cruzamento de Saravia.

Aos 13 minutos, Danilo fez um passe incrível a desmarcar Corona que, sozinho na área do adversário, acabou por rematar contra as pernas de um jogador do Chaves e ganhar canto. Dois minutos depois, ao quarto de hora de jogo, Tiquinho Soares antecipou-se a Rafael Viegas e cabeceou a bola cruzada por Nakajima para o fundo da baliza de Igor Rodrigues. Estava feito o 2-0, uma vantagem confortável para o FC Porto.

Danilo viu cartão amarelo aos 22 minutos. Dois minutos depois, o árbitro assinala grande penalidade após uma falta sobre Tiquinho Soares. Marega é chamado a converter. Igor Rodrigues defendeu mas, na recarga, de cabeça, fez o terceiro do Porto.

Aos 27 minutos, Nakajima fez um bom remate, mas o guarda-redes do Chaves encaixou sem dificuldade. Com o Natal à porta, o Chaves arrisca-se a sair deste jogo com um saco cheio de golos. A primeira grande oportunidade para o Desportivo de Chaves marcar surgiu aos 41 minutos. Hugo Basto fez um bom remate e obrigou Diogo Costa a uma grande defesa.

Dois minutos depois, Nakajima voltou a rematar para defesa de Igor Rodrigues. E dois minutos foi também o tempo que o árbitro deu de compensação. O último lance da primeira parte foi um pontapé de canto para o Desportivo de Chaves.

No intervalo houve uma alteração na equipa do Chaves e outra no FC Porto. Otávio entrou para o lugar de Danilo e, no Chaves, Platiny substituiu Gamboa. Aos 57 minutos, Marega esteve perto de marcar o quarto golo do Porto. Valeu ao Chaves uma grande defesa de Igor Rodrigues. Os dragões estão muito perto da goleada.

Onze inicial do Chaves: Igor Rodrigues, Rafael Viegas, Hugo Basto, Kevin Medina, José Gomes, Jefferson, Raphael Guzzo, Gamboa, Niltinho, André Luís e Wagner.

Onze inicial do FC Porto: Diogo Costa, Saravia, Marcano, Mbemba, Manafá, Corona, Danilo Pereira, Sérgio Oliveira, Nakajima, Soares e Marega.

Suplentes do Chaves: Ricardo, Correia, Fatai, Diego Galo, Paredes, Batxi e Platiny.

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Pepe, Alex Telles, Otávio, Luis Díaz, Fábio Silva e Zé Luis.