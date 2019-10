Conceição deixa recado aos críticos. "Estou-me a marimbar para isso"

© Lusa

Sérgio Conceição não poupou no léxico no final do empate do FC Porto frente ao Marítimo no Estádio dos Barreiros. O treinador do FC Porto reconheceu que a equipa fez uma exibição pobre, mas também apontou o dedo à arbitragem por causa das perdas de tempo dos insulares.

"As equipas adversárias podem fazer aquilo que quiserem para perder tempo. Acho que o árbitro não tem de pensar duas vezes no tempo de compensação que vai dar", atirou o técnico portista, que deixou um recado para os críticos.

"Sei que isto para as redes sociais é fantástico. Vão-me insultar. Estou me a marimbar para isso, estou-me a cagar para isso", rematou.