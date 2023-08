Conceição espera "jogo muito difícil", mas assume FC Porto empenhado em conquistar Supertaça

Sergio Conceição © Ivan Del Val/Global Imagens

O treinador do FC Porto disse esta terça-feira que os dragões vão entrar em campo empenhados em conquistar a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Benfica, a disputar na quarta-feira, no Estádio Municipal de Aveiro.

Sérgio Conceição elogiou a equipa de Roger Schmidt e os reforços, mas ironizou quanto ao que tem lido nos jornais sobre a formação portista.

"Esperamos um jogo muito difícil e competitivo. Quando o árbitro apitar, são 11 contra 11 a procurar ganhar um título. Preparámo-nos para estar à altura e conquistar esse título", começou por dizer o técnico, na conferência de imprensa de antevisão.

Em relação ao favoritismo atribuído ao Benfica, disse: "Se olharmos para as primeiras páginas dos jornais, não somos nada favoritos. E vamos acabar o campeonato em quarto lugar. Agora, olhando para o que podemos fazer, temos 50% de possibilidades de ganhar este troféu, e é isso que me interessa".

O técnico portista abordou ainda as contratações feitas pelo Benfica esta época, mas preferiu focar o objetivo no que o FC Porto pode fazer.

"Temos de nos focar no que podemos e devemos fazer, e olhar para o adversário que teremos pela frente e para algumas fragilidades que terá. É uma equipa agressiva, intensa, muito forte nos duelos, mas também com muita qualidade de jogo. Vai ser um jogo difícil, diante de um adversário que se reforçou, que trouxe jogadores que são, inquestionavelmente, grandes do futebol mundial", destacou.

Sérgio Conceição não quis avançar se Diogo Costa e João Mário estarão ou não a 100 por cento para estarem em campo, confirmando apenas a disponibilidade do reforço Nico González.

"Hoje fizeram treino integrado condicionado. Amanhã (quarta-feira) ainda temos treino de manhã. A evolução tem sido positiva e espero contar com eles. Não é 100% seguro, mas há um forte sentimento nesse sentido. Desde que o João Mário esteja disponível, face à escassez de jogadores para aquela posição... Hoje em dia, os jogadores que estão lesionados há algum tempo, quando treinam com a equipa, já têm todos os critérios para entrar", disse.

Questionado sobre a diferença de contratações entre FC Porto e Benfica, o treinador dos dragões não quis fazer um balanço de mercado, mas denotou o esforço feito pelo clube para manter os principais jogadores.

"Fico contente com a permanência de quase todo o plantel, isso é uma mais-valia e também custa dinheiro ao clube. Daí, eu tirar o chapéu a esse esforço, que, por vezes, não é visível para as pessoas. O clube faz um esforço grande para manter os jogadores principais e tenho de realçar o esforço do presidente nessa projeção do grupo, nas conversas que temos diariamente", frisou.

Benfica, campeão nacional, e FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, vão disputar a 45.ª edição da Supertaça na quarta-feira, às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Évora.