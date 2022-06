Conceição no PSG? "Em chamada, com o vento, deu-me ideia que estava na Torre Eiffel"

© Leonel de Castro/Global Imagens

Por Clara Maria Oliveira com Teófilo Fernando 15 Junho, 2022 • 15:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, esclareceu vários temas durante a apresentação do novo patrocinador principal das camisolas dos dragões. Confiante em relação à temporada 2022/23, não se mostrou preocupado face aos rumores de saídas do plantel azul e branco.

Questionado sobre a notícia do interesse do Paris Saint-Germain em Sérgio Conceição, o dirigente portista ironizou: "Até recebi uma chamada dele e, pelo vento, que parecia estar no microfone, dá-me ideia que estava a falar da Torre Eiffel".

Em pleno período de mercado de transferências no futebol mundial, Pinto da Costa foi transparente em relação ao destino dos jogadores. "Não há nenhum contacto pelo Diogo Costa, Taremi e Toni Martinez", revela.

Ouça a Reportagem TSF de Teófilo Fernando 00:00 00:00

Diferente é a situação de Vitinha, onde o presidente do FC Porto diz que recebeu uma "oferta concreta", de "um valor considerável". "Se vierem com um euro abaixo da cláusula de rescisão, não sai", alertou.

No caso da "garagem do Dragão", Pinto da Costa diz "que ficou provado que aquilo que se passou foi o traduzido na resposta do conselho de disciplina. O nosso administrador, Vítor Baía, assumiu que insultou o outro cavalheiro [Frederico Varandas] e, para nós, o assunto está encerrado", conclui o dirigente.

Vítor Baia, vice-presidente e administrador da SAD, foi condenado com 25 dias de suspensão e multa de 3440 euros e Sérgio Conceição saiu ilibado da acusação.