Conceição quebra o silêncio, avisa que não manda "recados" e dá os "parabéns" ao Benfica

Sérgio Conceição quebrou o silêncio e voltou, este domingo, a falar em conferência de imprensa. Na antevisão do encontro com o Portimonense, o treinador do FC Porto avisou que não manda recados e disse que prefere ser frontal.

"Se eu tiver que falar com alguém falo diretamente. Não mando recados. Eu falo diretamente com as pessoas e digo-lhes tudo na cara. Se acho que tenho de dizer em público, digo, se acho que tenho de dizer pessoalmente, também digo", afirmou.

Desafiado a descrever esta época, Conceição admitiu que foi "uma época razoável". "O principal objetivo é o campeonato e tínhamos todas as possibilidades. Fomos melhores na exibição no jogo com o Inter, não no resultado. É verdade que já estivemos duas vezes nos 'quartos' da Champions e, nas duas vezes, perdemos contra os campeões da Europa. Isso nunca foi motivo de festa para nós", sustentou.

"Já me vem à cabeça que vocês acham que estou a mandar alguma indireta, não estou. O Benfica está de parabéns por aquilo que tem feito na Liga dos Campeões e no campeonato", sublinhou, acrescentando: "Quando são Taças, temos de as ganhar. Quando é campeonato, temos de ser campeões. Trabalhamos para isso. Umas vezes consegue-se. Os motivos? Teremos tempo no final da época para ver o que correu bem e o que não correu tão bem."

Quanto ao jogo com os algarvios, Conceição mostrou-se preocupado com os jogadores indisponíveis.

"O Pepe está 'à bica' e não é por poupá-lo, é porque fisicamente não está bem. Diogo Costa também está fora, Evanilson também, João Mário também. Há vários problemas nesse sentido. Os que estão disponíveis vão dar mil por cento. Nunca me vão ouvir dizer que não ganhámos porque faltou este ou aquele", garantiu.

Do outro lado, o treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, alertou que defrontar os dragões será uma tarefa difícil.

"É uma tarefa difícil, é adversário muito competente, de muita qualidade. Sabemos que é uma tarefa dura, mas gostamos de nos testar e temos esperança de que, conseguindo ser organizados, seremos competitivos. Ser competitivos é a nossa obrigação", referiu.

O jogo entre o FC Porto e o Portimonense está marcado para este domingo, às 20h30, e tem relato na TSF.