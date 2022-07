Conceição remete venda de Vitinha para a direção

© Fábio Poço/Global Imagens (arquivo)

O FC Porto tem "gente muito capaz" para lidar com o mercado de transferências, considerou esta sexta-feira o treinador Sérgio Conceição, remetendo para os responsáveis do campeão nacional a venda do futebolista Vitinha.

"A minha energia durante estas semanas foi toda para aquilo que posso controlar. Não sou dirigente para saber se é bom ou mau negócio determinado jogador sair ou entrar. Sou treinador dos que cá estão. Há gente muito capaz neste clube, nomeadamente o presidente [Jorge Nuno Pinto da Costa], que demonstra ao longo de 40 anos que tudo passa por ele na liderança de uma direção que trata desses assuntos", frisou o técnico, durante a conferência de imprensa de antevisão à Supertaça Cândido de Oliveira.

Na primeira aparição pública desde a mudança do médio internacional português para o campeão francês Paris Saint-Germain, oficializada em 30 de junho, pelos 40 milhões de euros respeitantes à cláusula de rescisão, Sérgio Conceição colocou o "foco todo" no duelo de sábado com o recém-despromovido Tondela, no Estádio Municipal de Aveiro.

"Vamos apanhar uma equipa difícil que é praticamente a mesma que nos defrontou na final da Taça de Portugal [triunfo dos 'dragões' por 3-1, em 22 de maio]. É verdade que tem um técnico diferente [Tozé Marreco] e saiu uma ou outra peça, mas não perdeu um espírito interessante e atletas de I Liga. Estivemos atentos aos encontros de preparação muito competentes que disputou contra equipas que ficaram no primeiro terço da I Liga [em 2021/22]. Isso, por si só, já diz da competência do treinador e da equipa", explanou.

Sérgio Conceição prognosticou mesmo o 'onze' provável dos beirões, que, montado em '3-4-3', pode ter os defesas Manu Hernando, Jota e Marcelo Alves à frente do 'guardião' Babacar Niasse, uma zona intermediária com Tiago Almeida, Iker Undabarrena, Pedro Augusto e Bebeto e um ataque com Daniel dos Anjos, Rafael Barbosa e Telmo Arcanjo.

"Uma final é uma final e tudo pode acontecer. As opções do Tondela diminuíram pelos problemas que o clube passa, e não podemos fugir disso, mas há miúdos com qualidade que subiram da formação e também os analisámos. Fragilizado ou não, depende daquilo que fizermos. Teoricamente, somos a equipa que tem obrigação de ganhar o jogo, pela história e peso que temos na I Liga e nesta prova, mas é preciso provar isso em campo. Não espero nenhum jogo fácil, antes pelo contrário. Cabe-nos ter humildade", advertiu.

Os campeões nacionais já estariam desfalcados do lesionado Wilson Manafá, bem como do reforço David Carmo e de Otávio, ambos com castigos decorrentes da última época, mas foram confrontados na segunda-feira com a suspensão por uma partida de Diogo Costa e Fábio Cardoso, por cânticos insultuosos contra o Benfica nos festejos do título - Manafá e Otávio também foram castigados.

"Na preparação mais específica sobre o adversário, aparecem os castigos. Obviamente, não contava com esse 'timing'. Tinha uma ou outra opção para o jogo que já não tenho, mas faz parte. Não direi se o castigo é certo ou não. Não sou nenhum jurista isento do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol para me pronunciar. Sou treinador, pagam-me para isso, e comento as opções que tenho à minha frente", atirou.

Sérgio Conceição admitiu que as opções tomadas nos ensaios com os primodivisionários Arouca (5-1) e Gil Vicente (2-1) e diante dos franceses do Mónaco (2-1), que permitiram fechar o defeso com um 'pleno' de oito vitórias, "foram claramente a pensar" no Tondela.

"Tem sido uma pré-época absolutamente normal, dentro de um espírito de compromisso, dedicação e grande ambição diária para que o grupo possa chegar aos jogos e ganhar. Marcas? Estou preocupado com este título, que é o mais importante", concluiu o detentor de sete cetros em cinco épocas nos 'dragões', menos um face ao recordista Artur Jorge.

O FC Porto, campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal em 2021/22, e o recém-despromovido Tondela, finalista vencido da prova 'rainha', defrontam-se no sábado, às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro, para a 44.ª edição da terceira prova futebolística nacional mais importante, que será arbitrada por Manuel Mota, da associação de Braga.