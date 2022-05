O FC Porto é o novo campeão nacional de futebol. Na penúltima jornada do campeonato, os dragões deram o remate final num título já anunciado. Resta a Taça de Portugal para conseguir mais uma dobradinha na sua história.

O FC Porto tornou-se este sábado campeão nacional de futebol. Bastava aos dragões conseguir pontuar no Estádio da Luz ou, em último caso, que o Sporting não vencesse em Portimão. Os azuis e brancos venceram contra o Benfica (0-1), com um golo de Zaidu aos 94 minutos e nem precisou se esperar pelo resultado dos leões para festejar.

É o 30.º título de campeão nacional que entra para o palmarés do FC Porto. Entre as figuras dos dragões estão Sérgio Conceição, Pepe, Luis Díaz e Taremi, tendo 2021/22 sido uma época de afirmação para os jovens Diogo Costa, João Mário, Vitinha e Fábio Vieira.

Mas nem tudo foram vitórias e sucessos para a equipa de Sérgio Conceição. Para começar a contar a história do título é preciso recuar quase um ano e o protagonista do primeiro episódio foi mesmo o treinador do FC Porto.

De estar com um pé no Nápoles a mais três anos no Dragão

A história do título de campeão nacional começa ainda no final da temporada 2020/21. Após a perda do título para o Sporting e em final de contrato com os dragões, Sérgio Conceição foi dado como certo para substituir Gennaro Gattuso no comando técnico do Nápoles, de Itália. A notícia foi avançada pelo Corriere dello Sport, mas o presidente napolitano, Aurelio de Laurentiis, desmentiu a alegada contratação do treinador português dias depois: "É completamente falso. O novo treinador do Nápoles já está encontrado e vamos anunciá-lo dentro de uma semana."

As vitórias diárias são importantes, mas mais importante são os títulos que queremos e vamos ganhar

Pouco mais de uma semana corrida e o FC Porto anunciou a renovação com Sérgio Conceição até 2024. Na cerimónia, o presidente dos dragões, Pinto da Costa, garantiu que o acordo foi alcançado em "cinco minutos". "Depois fomos rindo e ouvindo notícias de que não ficava", atirou Pinto da Costa.

Já Sérgio Conceição referiu que "há coisas muito mais importantes do que o dinheiro" e elevou a responsabilidade: "As vitórias diárias são importantes, mas mais importante são os títulos que queremos e vamos ganhar."

Mercado indefinido, mas com poucas alterações no plantel

Já tinha saído Marega e vários jogadores até então importantes na equipa estiveram durante todo o mercado na porta de saída. Ainda antes do Euro 2020 (disputado no verão de 2021), Sérgio Oliveira esteve perto de assinar com a Fiorentina, de Itália, mas o negócio caiu com a saída de Gennaro Gattuso da equipa de Florença apenas um mês depois de ter sido contratado. Também Corona teve vários interessados ao longo de todo o mercado de transferências. O que é certo é que ambos acabaram por ficar. Contudo, perderam influência na equipa e deixaram de ser indiscutíveis nas escolhas do treinador.

A única saída foi mesmo a de Danilo Pereira. O médio português já tinha jogado um ano em França, no PSG, e os parisienses acionaram a cláusula de opção de compra. Quem também estava muito perto da saída era Vitinha (ou Vítor Ferreira). O jovem médio estava emprestado ao Wolverhampton e Fernando Gomes, homem forte das finanças azuis e brancas, até tinha antecipado a sua saída. A verdade é que no momento da decisão, os ingleses, agora treinados por Bruno Lage, decidiram não avançar para a compra definitiva. Vitinha voltou a integrar o plantel portista, do qual já tinha feito parte na segunda metade da época 2019/20.

A pré-época avançava e iam chegando alguns reforços. O primeiro, Pepê, foi confirmado ainda no decorrer da temporada anterior. Bruno Costa também regressou ao Dragão e Fábio Cardoso, proveniente do Santa Clara, reforçou o setor defensivo. A meio da pré-temporada, mais um regresso: o FC Porto chegou a acordo com o Liverpool e Grujic volta por empréstimo, desta vez com opção de compra.

É uma perda de bola que não se pode ter em alta competição, paga-se caro

Os dragões começaram a I Liga com uma vitória em casa por 2-0 perante a B SAD. Toni Martínez e Luis Díaz fazem os dois golos de uma vitória tranquila. O jogo revelou ainda outra novidade. Diogo Costa aproveitava o regresso tardio de Marchesín depois da Copa América e assumia a titularidade na baliza.

Na segunda jornada os dragões voltam a vencer (2-1) em Famalicão. No entanto, um dos últimos lances do jogo faz saltar à vista uma lacuna no plantel. Zaidu perde a bola e, em contra-ataque, os famalicenses empatam a partida. O golo acabou por não contar, mas a irritação de Sérgio Conceição no banco de suplentes ficou bem patente na época portista.

"É uma perda de bola que não se pode ter em alta competição, paga-se caro. A este nível não podemos", disse o treinador portista no final da partida.

Marcano ainda fez alguns jogos a lateral esquerdo, mas, dias depois, Wendell chegava ao FC Porto, depois de sete temporadas a atuar na Bundesliga.

Dois empates nas primeiras cinco jornadas e os fantasmas de 2020/2021

A terceira jornada proporcionou os primeiros pontos perdidos na I Liga. Os dragões deslocaram-se à Madeira para empatarem (1-1) com o Marítimo. O mesmo Marítimo que um ano antes tinha vencido no Dragão.

Mas as coincidências negativas não ficaram por aqui. Duas jornadas depois, os portistas vão a Alvalade empatar novamente. O Sporting dominou a partida e Nuno Santos abriu o marcador aos 16 minutos. Diogo Costa fez algumas boas intervenções que impediram os leões de aumentar a vantagem e, já na segunda parte, Luis Díaz fez o golo que fechou o resultado (1-1).

O FC Porto perdia pontos no início da I Liga com as mesmas equipas que os tinham roubado no início da temporada anterior e as comparações foram inevitáveis.

Esses dois jogos já passaram, ficaram pelo caminho

E, logo a seguir, surge o primeiro jogo na Liga dos Campeões e o segundo empate consecutivo. Os dragões empataram (0-0) no Wanda Metropolitano, frente ao Atlético Madrid.

Depois destes resultados, Sérgio Conceição preferia olhar para o futuro: "Esses dois jogos já passaram, ficaram pelo caminho. Obviamente que houve uma análise feita pela equipa técnica. Estamos atentos à prestação da equipa nos pontos mais positivos e menos positivos. Cada jogo é analisado para perceber o que temos de trabalhar e fazer. Estamos sempre sob pressão e o próximo jogo é o mais importante."

Um FC Porto na Liga e na Taça de Portugal. Outro na Champions e na Taça da Liga

Apesar dos pontos perdidos nas primeiras jornadas, os dragões engataram a mudança das vitórias na I Liga. Moreirense, Gil Vicente, Boavista e Santa Clara foram algumas das vítimas da equipa de Sérgio Conceição.

Na Taça de Portugal, os dragões também avançavam com tranquilidade, após goleadas sobre o Sintrense e o Feirense.

Contudo, as outras competições não corriam tão bem. O mesmo Santa Clara que o FC Porto venceu para o campeonato, já tinha eliminado os dragões da Taça da Liga com uma vitória por 3-1 nos Açores.

A Liga dos Campeões era outra dor de cabeça. No grupo da morte e depois do empate em Espanha, o FC Porto foi goleado em casa pelo Liverpool (mais uma goleada da equipa de Jürgen Klopp no Estádio do Dragão). A esperança renasceu com a vitória em casa contra o AC Milan (1-0) e o empate em Milão (1-1). Contra um Liverpool já apurado, os dragões foram a Anfield com vontade de garantir a passagem aos oitavos de final. Luis Díaz e Otávio estiveram perto do golo, mas a superioridade britânica fez-se notar na segunda parte, com golos de Thiago Alcântara e Mohamed Salah.

Há provas para ganhar esta temporada. Estaremos sempre à altura do clube que representamos. Não tenho dúvidas

Em casa e perante os seus adeptos, o FC Porto só precisava de um empate para ultrapassar o grupo difícil que teve pela frente na Champions, mas as coisas não correram como planeado. Tudo correu mal para a equipa portista que não conseguia aproveitar as oportunidades para marcar e viu Griezmann fazer o 1-0 para os colchoneros. E nem a expulsão de Carrasco a 20 minutos do fim os dragões conseguiram aproveitar, porque Wendell também foi tomar banho mais cedo no lance seguinte. O jogo ficou para os espanhóis (3-1) que festejavam a continuidade na prova milionária. Daí para a frente, o Estádio do Dragão só iria ouvir o hino da Liga Europa.

"O futebol é um recomeçar constante. Temos consciência do que fizemos e não fizemos. Apesar da história do FC Porto na Europa, a história não joga. Temos pouca gente com experiência nesta prova e isso notou-se hoje, tendo em conta a diferença na forma de estar em campo. Há provas para ganhar esta temporada. Estaremos sempre à altura do clube que representamos. Não tenho dúvidas", dizia Sérgio Conceição no final da partida.

Duas vitórias sobre o Benfica no Natal e Luis Díaz a decidir quando é preciso

Depois de uma Copa América de sonho, Luis Díaz era a estrela do FC Porto e aparecia sempre que era preciso. E apareceu, logo a seguir à eliminação da Champions, para dar a vitória contra o SC Braga (1-0) e encaminhar a goleada em Vizela (4-0).

Seguiam-se duas receções ao Benfica em plena época natalícia. No primeiro, para os oitavos de final da Taça da Portugal, os dragões nem deram hipóteses ao rival. No primeiro minuto do jogo, Evanilson abria o marcador e Vitinha, que ganhava cada vez mais protagonismo no meio-campo portista, aumentou a vantagem aos sete. Evanilson ainda foi a tempo de fazer o 3-0 aos 31 minutos, antes de ser expulso perto do intervalo. O resultado não teve mais alterações e a vitória portista ditou a saída de Jorge Jesus do clube da Luz.

Uma semana depois e já com Nélson Veríssimo no banco, as águias voltavam ao Estádio do Dragão, desta vez para o campeonato, e a precisarem de vencer para regressarem à luta pelo título. Mas a equipa de Sérgio Conceição mostrava mesmo ser melhor e ao intervalo já vencia por 2-0, com golos de Fábio Vieira e Pepê. Yaremchuk ainda trouxe esperança ao Benfica no arranque da segunda parte, mas a expulsão de André Almeida ajudou Mehdi Taremi a fechar o resultado em 3-1.

Liderança isolada e saída de Luis Díaz

A jornada 17 foi decisiva para a I Liga. Leões e dragões estavam empatados no topo do campeonato, mas isso alterou-se nesta jornada.

O Sporting deslocou-se aos Açores para defrontar um Santa Clara que estava na luta pelos lugares de manutenção. E chegaram ao golo cedo. João Palhinha inaugurou o marcador aos dez minutos, mas à meia hora de jogo Jean Patric empatou a partida. Sarabia voltou a colocar os leões em vantagem no início da segunda parte e Lincoln repôs a igualdade no minuto seguinte. Os açorianos acabariam mesmo por vencer com um golo de Ricardinho aos 78 minutos.

Com via aberta para a liderança isolada, os dragões entraram mal no jogo frente ao Estoril e ao intervalo já estavam a perder por 2-0 (golos de Arthur Gomes e André Franco). Mas a equipa de Sérgio Conceição elevou-se na segunda parte e com uma grande ajuda de Luis Díaz. Taremi reduziu aos 49 minutos, o colombiano empatou aos 84' e Francisco Conceição, filho do treinador, deu a vitória ao FC Porto em cima do apito final. Os dragões saíam da última jornada da primeira volta na liderança do campeonato e com três pontos de vantagem sobre o Sporting.

O melhor jogador do campeonato até então acabaria por deixar o Dragão. O Liverpool acenou com 45 milhões de euros (que podem chegar aos 60 consoante atinja determinados objetivos) e o colombiano voou para Merseyside. O FC Porto perdia o seu jogador mais decisivo e as dúvidas sobre se conseguiria manter a série de bons resultados e a liderança do campeonato instalavam-se na cabeça dos adeptos.

Fim de clássico com pancadaria e FC Porto cada vez mais líder

Na 19.ª jornada, o FC Porto aumentou ainda mais o espaço para o Sporting. Os leões perderam em casa perante o Braga e os dragões aproveitaram para ficar com seis pontos de vantagem.

Essa conjugação de resultados deu ainda mais importância ao clássico entre as duas equipas da 22.ª jornada. O Sporting entrou melhor no jogo: Paulinho inaugurou o marcador aos oito minutos e Nuno Santos aumentou aos 34'. Fábio Vieira reduziu pouco depois, mas a equipa de Alvalade ia para o descanso em vantagem. No início do segundo tempo Coates foi expulso por acumulação de amarelos e Taremi empatou a partida aos 78 minutos com um grande golo de cabeça.

Mas o pior aconteceu mesmo depois do apito final. O jogo já tinha sido quezilento e com algumas picardias entre os jogadores, mas após o apito final (com pedidos de penálti sobre Pepe no último lance) instalou-se a confusão no relvado do Estádio do Dragão. Marchesín, Pepe, João Palhinha e Tabata foram expulsos entre as múltiplas agressões entre jogadores e dirigentes de ambas as equipas.

O que vimos são um reflexo dos últimos 40 anos de Pinto da Costa

Frederico Varandas decidiu ir para a sala de imprensa do Dragão e disparou em todas as direções: "João Pinheiro não está preparado para arbitrar jogos desta pressão, com este público. Não chega chegar ao intervalo e pedir desculpa a dizer que o Coates não devia ter levado amarelo, porque depois acabou por ser decisivo para a expulsão. Jamais o FC Porto iria dar a volta ao resultado."

"Espero que os oficiais relatem tudo o que viram porque o que vimos são um reflexo dos últimos 40 anos de Pinto da Costa. Este não é o Sporting dos últimos 40 anos e em abril estaremos aqui para a meia-final da Taça de Portugal e espero que metam elementos das duas equipas e claques como apanha bolas", disse ainda o presidente do Sporting.

Aposta total no campeonato e queda na Liga Europa

A estreia do FC Porto na Liga Europa foi positiva. Os dragões venceram em casa a Lazio, de Itália, por 2-1 com um bis de Toni Martínez. Na segunda mão a equipa de Sérgio Conceição confirmava a passagem aos oitavos de final com um empate (2-2) em Roma.

No entanto, viria a cair mesmo nessa fase da competição. O Olympique Lyonnais visitou o Estádio do Dragão e de lá saiu com a vitória no bolso, com um golo de Lucas Paquetá. Em França, Sérgio Conceição mostrou que a prioridade era o campeonato e deixou vários dos habituais titulares de fora. O jogo terminaria com 1-1 no resultado e os franceses avançavam na Liga Europa.

Entretanto, a história mantinha-se igual no campeonato. FC Porto e Sporting venciam os seus jogos e na única vez que o Sporting empatou (contra o Marítimo), os dragões não fizeram melhor contra o Gil Vicente em casa, mesmo tendo jogado praticamente toda a partida com mais um jogador.

Final da Taça garantida e portas escancaradas para o título

O sorteio da Taça de Portugal ditou que as duas equipas que disputavam a I Liga se defrontassem nas meias-finais. Na primeira mão, jogada em Alvalade, o Sporting colocou-se em vantagem logo a seguir ao intervalo com um golaço de Sarabia. O FC Porto respondeu rapidamente e deu a volta ao marcador com golos de Evanilson e Taremi que os deixavam na frente da eliminatória para a segunda mão.

As decisões da I Liga ficaram para meados de abril, quando o Sporting recebia o Benfica, enquanto, no dia anterior, os azuis e brancos recebiam o Portimonense. Os portistas aplicaram a maior goleada da temporada (7-0) e ficaram confortáveis a ver o dérbi de Lisboa. E o resultado desse jogo foi o mais agradável para os dragões. O Benfica venceu por 2-0 e deixou o Sporting a nove pontos da liderança.

Se quiserem chorar, terão de ir à necrologia dos jornais para ter motivo

Na mesma semana, o FC Porto recebeu o Sporting na segunda mão da Taça de Portugal. Num jogo com poucas oportunidades, Sérgio Conceição lançou Toni Martínez a dez minutos dos 90' e a resposta foi instantânea: Pepe isolou o avançado espanhol que, depois de uma grande receção, rematou para o fundo da baliza de Adán e matou a eliminatória. Os dragões vão defrontar o Tondela na final de dia 22 de maio, no Jamor.

No final foi Pinto da Costa a dar voz ao contentamento portista e aproveitou para responder ao líder leonino: "Foi uma arbitragem sem casos. Se quiserem chorar, terão de ir à necrologia dos jornais para ter motivo. As relações com o Sporting estão boas, excelentes. Não falei com Frederico Varandas, não o conheço. Não felicitou pela vitória, com o Dr. Varandas nunca foi habitual."

Confirmação do título, possível recorde de pontos e dobradinha à vista

Entre Braga e o Bessa, o título podia ficar decidido na 31.ª jornada. A partida entre dragões e bracarenses terminou com a derrota do líder no campeonato (1-0) o que impediu os festejos nesse dia. O Sporting venceu o Boavista e atirou mais para a frente a decisão definitiva do campeão nacional.

Assim, a decisão ficou adiada para a jornada seguinte. No Estádio do Dragão, o FC Porto recebia o Vizela, enquanto os leões jogavam contra o Gil Vicente em Alvalade. Para chegar ao título na 32.ª jornada, a equipa de Sérgio Conceição tinha de fazer um resultado melhor do que a de Rúben Amorim. Os azuis e brancos venceram (4-2) e ficaram à espera do Sporting, que, no dia a seguir, também ganhou (4-1). A questão do título voltou a ser atirada para a jornada seguinte. No entanto, bastava aos dragões não perderem na Luz para fazerem a festa.

Contra o Benfica, a equipa de Sérgio Conceição não vacilou e conseguiu arrancar uma vitória (0-1), com um golo de Zaidu no último lance do jogo, e já nem foi preciso esperar pelo Sporting para festejar o 30.º título da história. Onze anos depois, os dragões voltam a festejar um campeonato no estádio do rival.

Para a equipa de Sérgio Conceição ficam mais dois objetivos para a época: bater o recorde de pontos da Liga (o atual são 88, os mesmos que os dragões têm quando falta um jogo) e conquistar a dobradinha perante o Tondela, na final da Taça de Portugal.