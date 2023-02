Conceição sem Bruno Costa num escasso meio-campo do FC Porto

O treinador Sérgio Conceição © Helder Santos/Global Imagens

O futebolista Bruno Costa, que esteve na perto de deixar recentemente o FC Porto, vai falhar a receção ao Vizela, da 19.ª jornada da I Liga, anunciou este sábado o treinador Sérgio Conceição, apesar da razia no meio-campo.

Otávio enfrenta problemas musculares na coxa direita, decorrentes do êxito dos dragões na visita ao Marítimo (2-0), na quarta-feira, da ronda anterior, enquanto o canadiano Stephen Eustáquio sofreu uma lesão no ligamento colateral interno do joelho esquerdo.

Os dois médios juntaram-se no boletim clínico ao também centrocampista sérvio Marko Grujic, que evoluiu para treino integrado condicionado, ao guarda-redes Francisco Meixedo e ao extremo brasileiro Gabriel Veron, enquanto o médio Bernardo Folha vai cumprir castigo, após ter sido expulso com duplo cartão amarelo no desafio na Madeira.

Reconhecendo "dificuldades na zona intermediária", setor no qual sobram o colombiano Uribe e André Franco, Sérgio Conceição descartou Bruno Costa, que vai atuar hoje na receção do FC Porto B ao BSAD, às 15:30, no Olival, da 19.ª jornada da II Liga.

"Dou-vos a informação, e o [António] Folha [treinador da equipa B] que me perdoe, que o Bruno Costa vai jogar hoje contra a B SAD. Por isso, está fora do jogo [com o Vizela]. O André Franco é uma possibilidade para jogar amanhã [domingo]. Depois, dependerá da dinâmica pretendida e há que olhar para quem joga perto dele, que podem ser aqueles que ficam no banco ou na bancada", enquadrou o técnico, em conferência de imprensa.

Bruno Costa esteve prestes a rumar aos sauditas do Al Khaleej em janeiro, mas continua no FC Porto e tem treinado junto da equipa B, numa época em que soma um golo em 13 partidas pelo conjunto principal, que já não representa desde 25 de novembro de 2022.

"Primeiro, temos de olhar para a necessidade do grupo de trabalho. Se um jogador tem menos minutos, mas não há muitas soluções na sua posição, é natural que fique. Agora, se calhar, a mesma situação em outra posição é diferente. [A saída] Depende de vários fatores e depende do jogador, da situação e do estado anímico. O Bruno Costa faz parte do plantel profissional. Há jogadores que treinam na equipa B e jogam connosco e vice-versa", estabeleceu Sérgio Conceição, recordando que "é pago para arranjar soluções".

O triunfo frente ao Marítimo, aliado à goleada sofrida pelo Sporting de Braga na casa do Sporting (0-5), significou o regresso à vice-liderança da I Liga do FC Porto, que chega à receção ao Vizela num ciclo de três vitórias seguidas e oito jogos sem perder na prova.

"Mudando um bocadinho a sua estrutura inicial, o Vizela fez um jogo muito interessante com o Sporting [derrota em Alvalade por 1-2, na 17.ª jornada]. É uma equipa que está a atravessar uma boa fase, joga bem, possui uma dinâmica em posse muito interessante e imensa mobilidade. O avançado é poderoso, os alas são de bom nível em situações de um para um, o impacto do meio-campo é forte e os laterais são ofensivos", caracterizou.

Os 'dragões' já derrotaram os minhotos fora, na segunda jornada do campeonato (1-0), e em casa, para a terceira e última ronda do Grupo A da Taça da Liga (4-0), numa fase em que estão a oito pontos de distância do líder Benfica, que tem mais um desafio efetuado.

"Os atletas do Vizela são praticamente os mesmos, mas é verdade que tinham o Álvaro [Pacheco] como treinador e agora está o Tulipa, sendo que mudaram algumas coisas na dinâmica com e sem bola. Trabalhámos mais os jogos com o Tulipa para descortinar a forma de estar do Vizela nos diferentes momentos, mas, principalmente, focando naquilo que temos de fazer para ganhar. Fisicamente, a equipa está como tem de estar. Vamos jogar ao quarto dia [de descanso]. Não vejo problema nem será uma desculpa", avaliou.

O FC Porto será, de forma inédita, orientado a partir do banco pelo treinador adjunto francês Siramana Dembelé, em função das suspensões por um jogo de Sérgio Conceição e do adjunto Vítor Bruno, que foram expulsos na primeira parte do embate face ao Marítimo.

Os campeões nacionais, que estão no segundo lugar, com 42 pontos, recebem o Vizela, oitavo colocado, com 24, no domingo, às 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da 19.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.