Conceição sobre Pinto da Costa. "É o melhor dirigente de sempre"

Sérgio Conceição considera Pinto da Costa "o melhor dirigente de sempre". Em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Marítimo, o técnico azul e branco congratula ainda os sócios Futebol Clube do Porto sobre a participação nas eleições do último de semana.

"É uma referência, não só para o FC Porto, mas também para o futebol mundial. Tem uma capacidade e uma inteligência fora do normal. É o melhor dirigente de sempre na minha opinião. Espero que eu possa ajudar este ano, que possa enriquecer o Museu com mais dois títulos, é o que queremos", diz Conceição sobre a reeleição de Jorge Nuno Pinto da Costa.

Em conferência de imprensa, o treinador do Futebol Clube do Porto criticou as arbitragens na jornada 26 da liga portuguesa. Para Sérgio Conceição, o juízes das partidas que marcaram o regresso do campeonato "não foram muito competentes", na ronda que ficou marcada pela derrota dos dragões em Famalicão, e pelo empate do Benfica em casa com o Tondela.

"Penso que tivemos uma jornada não muito feliz no que toca à arbitragem. E também não muito competente", sobre a ronda onde o Futebol Clube do Porto perdeu em Famalicão. "

Sobre o jogo desta quarta-feira frente ao Marítimo, Sérgio Conceição confirma a ausência do japonês Shoya Nakajima. "É um assunto de direção, não têm nada a ver com a equipa, com o grupo", assume Sérgio Conceição, explicando que se mantem a mesma situação do jogo anterior, sobre um atleta que não tem treinado com o restante plantel.

Já sobre o lugar de Marchesín após o erro do guarda-redes no jogo em Famalicão, Sérgio Conceição não quis abrir o jogo sobre a opção para a baliza. Sobre o erro de Agustín Marchesín na última partida, "eu também me equívoco muitas vezes, ao levar jogadores para o onze, ao levar jogadores para o banco. Porque jogamos contra adversários com qualidade (...) o que é importante é a forma como nos levantamos após esses erros".

O Marítimo e as cinco substituições

"Esperamos um jogo difícil, como são todos os jogos do campeonato", diz Sérgio Conceição, elogiando ainda a equipa técnica orientada por José Gomes.

O jogo com a equipa do Funchal é o primeiro sem público no Estádio do Dragão. "Estamos todos a aprender com isso [ausência de público], reitera Sérgio Conceição.

Sobre a aprovação das cinco substituições pela Liga Portugal, Sérgio Conceição aplaude a inicitiva, mas mostra dúvidas sobre uma alteração de regulamentos a meio da temporada.

"Em termos desportivos acho que faz todo o sentido", ressalvando que o maior número de alterações pode ajudar à velocidade do jogo. Sobre a possibilidade de realizar cinco substituições, sendo que, apenas podem ser pedidas em três paragens. "Não sei se será benéfico introduzir uma nova regra nesta fase",

O Futebol Clube do Porto recebe o Marítimo esta quarta-feira