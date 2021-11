"Confiança total." Fernando Santos nega problemas com Ronaldo e diz que sairá da seleção pelo seu pé

Fernando Santos © Álvaro Isidoro/Global Imagens (arquivo)

Depois da derrota com a Sérvia no Estádio da Luz, que obriga Portugal a jogar o play-off de acesso o Mundial de 2022, o selecionador Fernando Santos garante que sai pelo próprio pé se falhar a qualificação para a competição.

Entrevistado pela TVI, o treinador não coloca a hipótese de falhar o apuramento, mas se falhar deixa o banco da equipa nacional. Um assunto muito claro entre si e o presidente da Federação, Fernando Gomes. "Sai pelo modo próprio. Esse é que é o meu compromisso com ele. No dia em que não cumprir um objetivo, vou sair sozinho. Nós somos de tal maneira claros nesta questão, que no dia que algum objetivo não for cumprido, escusamos de falar", disse.

Ainda assim, o selecionador nacional assegura que vai colocar Portugal a jogar bem e a ultrapassar os adversários no play-off, marcado para março de 2022. Não tenho dúvidas nenhumas, e já analisei bem o processo que, apesar do pouco tempo que vou ter, tenho a certeza que vou conseguir resolver, porque vamos alterar e vamos colocar os jogadores de uma forma clara, que eles se sintam confortáveis, para poder expressar a sua qualidade e o seu talento", garantiu.

Nesta entrevista, Fernando Santos negou ainda problema com Rafa e confirma que a relação com todos os jogadores, inclusive com o capitão Cristiano Ronaldo, é "boa". O selecionador diz que mantém total confiança em CR7 e que isso é mútuo.