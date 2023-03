"Confiante de que vai estar à disposição do treinador", Evanilson corre para o clássico

© José Coelho/Lusa

Por António Botelho 30 Março, 2023 • 17:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O clássico na Luz de dia 7 de abril é uma possibilidade forte para o avançado do FC Porto Evanilson. Em conversa com a TSF, Márcio Barros, o empresário do jogador, garante que a recuperação de Evanilson é um cenário muito provável e o jogador deve ser opção de Sérgio Conceição para o jogo com o Benfica.

"O Evanilson está 100% focado na recuperação. Teve um problema muscular, uma mialgia na parte posterior coxa direita, mas está a tratar da lesão. É claro que estas lesões abalam um pouco psicologicamente, mas ele está bem, muito focado e preparado para estar 100% recuperado clinicamente para o clássico de sexta-feira. Ele está a trabalhar e confiante de que vai estar à disposição do treinador para o clássico", revela, em declarações à TSF, o representante do avançado brasileiro.

Esta tem sido uma época inconstante para Evanilson, sobretudo por causa das lesões. Por isso, Márcio Barros afirma que "o objetivo é afastar-se dessa maré de azar".

Márcio Barros garante que o jogador confia na recuperação. 00:00 00:00

"Foram fatalidades, mas agora o foco principal é o jogador sentir-se bem e ajudar o FC Porto para a reta final da temporada." Questionado pela TSF sobre a ambição de Evanilson em representar a seleção brasileira, o empresário admite que "é um objetivo" para o avançado do FC Porto, mas sublinha que o foco está em concluir a presente época da melhor forma.

Evanilson cumpre a terceira temporada de dragão ao peito e está época leva oito golos em 31 jogos oficiais.

O avançado brasileiro falha o jogo deste domingo, frente ao Portimonense, mas como referiu o representante do jogador à TSF, deve estar disponível para o jogo de dia 7 de abril, frente ao Benfica, no Estádio da Luz.