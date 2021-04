Conheça os onzes de Benfica e Gil Vicente

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

O Benfica, que venceu os últimos seis jogos e não sofre golos há sete, recebe hoje o Gil Vicente na procura de saltar, provisoriamente, para o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol.

A formação "encarnada", terceira colocada, totaliza 57 pontos, contra 60 dos "dragões", que, após a eliminação da Liga dos Campeões, apesar do triunfo por 1-0 sobre o Chelsea, na terça-feira, apenas jogam no domingo, no reduto do Nacional.

Onze do Benfica: Helton Leite; Vertonghen, Otamendi e Lucas Veríssimo; Diogo Gonçalves, Weigl, Taarabt e Grimaldo; Rafa, Seferovic e Waldschmidt.

Onze do Gil Vicente: Denis; Joel, Rodrigo, Rúben Fernandes e Talocha; Pedrinho, Vítor Carvalho e Lucas Mineiro; Leautey, Pedro Marques e Lourency.

O "onze" de Jorge Jesus conta 23 pontos na segunda volta, em 27 possíveis - empates em Moreira de Cónegos e Faro -, e o guarda-redes Helton Leite vai em 680 minutos sem sofrer golos, desde o minuto 40 da ronda 19.

Por seu lado, o Gil Vicente, que é 10.º colocado, com 28 pontos, vem de um desaire caseiro com o Moreirense (1-2), que se seguiu a três triunfos consecutivos, dois deles fora, com o Vitória de Guimarães (4-2) e o Rio Ave (2-0).