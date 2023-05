Confrontos em Alvalade. Adepto do Benfica detido por pirotecnia

Registaram-se confrontos em Alvalade antes do dérbi © Gerardo Santos / Global Imagens (arquivo)

Um adepto do Benfica foi detido, este domingo, por pirotecnia pouco mais de duas horas antes do início do jogo entre as águias e os leões, em Alvalade, sabe a TSF.

Além disso registaram-se confrontos entre adeptos do Sporting e do Benfica que obrigaram à intervenção da polícia. No entanto, a situação foi rapidamente resolvida pelas autoridades.

O Benfica joga em casa do rival Sporting, no fecho da 33.ª e penúltima jornada da I Liga, em busca de vencer para ser campeão, com o aliciante extra de poder festejar em Alvalade.

Depois de o FC Porto vencer no sábado em Famalicão (4-2), os líderes têm um ponto de margem para os rivais, campeões em título, e jogam o dérbi eterno em casa dos leões, que no quarto lugar ainda podem sonhar com a Liga dos Campeões.