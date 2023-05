Conheça as convocadas de Portugal para o Mundial de futebol feminino

O selecionador Francisco Neto © José Coelho/EPA

O selecionador Francisco Neto divulgou esta terça-feira as 23 convocadas do estreante Portugal para o Mundial feminino de futebol, a disputar na Austrália e Nova Zelândia, numa lista sem grandes surpresas:

Guarda-redes: Rute Costa (Benfica), Inês Pereira (Servette, Sui) e Patrícia Morais (Sporting de Braga).

Defesas: Ana Seiça (Benfica), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha, Esp), Joana Marchão (Parma, Ita), Lúcia Alves (Benfica) e Sílvia Rebelo (Benfica).

Médios: Ana Rute (Sporting de Braga), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Alavés, Esp), Francisca 'Kika' Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante, Esp).

Avançadas: Ana Borges (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Carolina Mendes (Sporting de Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo).

As escolhas de Francisco Neto, que na semana passada renovou contrato com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) até 2027, foram anunciadas numa conferência de imprensa na nova sede do patrocinador da Liga feminina, no Edifício Monumental, na Praça do Saldanha, em Lisboa.

A formação as quinas qualificou-se a 22 de fevereiro, ao bater os Camarões por 2-1, em Hamilton, na Nova Zelândia, na final do Grupo A do play-off Intercontinental, num triunfo selado de penálti por Carole Costa, aos 90+4 minutos.

No Mundial2023, Portugal defrontará na fase de grupos os vice-campeões em título Países Baixos (23 de julho), em Dunedin, o Vietname (27), em Hamilton, e os detentores do troféu Estados Unidos (01 de agosto), em Auckland.

O Mundial decorrerá entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia, e, antes da partida, em 10 de julho, a seleção das 'quinas' defronta a Ucrânia, no dia 07 de julho, no Estádio do Bessa, no Porto.