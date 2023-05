Toti Gomes é surpresa nas escolhas de Martínez. João Mário estava entre os eleitos

Por Carolina Rico com Lusa 29 Maio, 2023 • 12:25 Partilhar este artigo Facebook

O selecionador Roberto Martínez divulgou esta segunda-feira os convocados de Portugal para os duelos em junho com Bósnia-Herzegovina e Islândia, jogos do Grupo J da fase de qualificação para o Euro2024 de futebol:

Guarda-redes - Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Patrício (AS Roma);

Defesas - Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Wolverhampton Wonderers), João Cancelo (FC Bayern Munich), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Toti Gomes (Wolverhampton Wanderers).

Médios - João Palhinha (Fulham FC), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United), Otávio Monteiro (FC Porto), Renato Sanches (PSG) e Vitinha (PSG);

Avançados - Ricardo Horta (SC Braga), Bernardo Silva (Manchester City), Rafael Leão (AC Milan), João Félix (Chelsea FC), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Gonçalo Ramos (SL Benfica) e Diogo Jota (Liverpool FC)

Em resposta às questões dos jornalistas, Roberto Martínez assegura que João Mário estava entre os eleitos mas tomou "uma decisão pessoal".

"Temos de respeitar. O João Mário tem um profissionalismo exemplar, é um jogador com caráter muito positivo no grupo", aponta o selecionador, recusando que a decisão tenha a ver com eventual mal-estar grupo. O estágio foi "muito bom, com um ambiente muito positivo", assegura.

"O João Mário era parte da nossa convocatória", mas telefonou diretamente à FPF para demonstrar a sua indisponibilidade, revela Martínez. "Foi uma situação natural e muito cordial."

Sobre a estreia de Toti Gomes numa convocatória da seleção, Roberto Martínez fala de "um jogador bastante interessante, com diferentes valências". As suas performances no Wolverhampton Wanderers "foram muito boas", considera.

"Precisamos de ter jogadores com capacidades distintas na seleção e acho que o Toti Gomes pode oferecer isso."

Em relação à primeira convocatória do técnico espanhol também são novidades os regressos de Nélson Semedo, Renato Sanches e Ricardo Horta. Com a entrada destes quatro jogadores, saem Nuno Mendes, por lesão, João Mário e ainda Diogo Leite e Matheus Nunes.

Portugal recebe a Bósnia-Herzegovina em 17 de junho, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 19h45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19h45 (hora de Lisboa).

No arranque da qualificação, nos dois jogos que marcaram a estreia absoluta de Martínez no comando da seleção nacional, Portugal bateu o Liechtenstein, por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e foi ao Luxemburgo golear por 6-0.

A equipa das 'quinas' lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam os últimos lugares.