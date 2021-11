O caminho de Portugal até ao Mundial: primeiro Turquia, depois Itália ou Macedónia do Norte

© Mário Cruz/EPA

A Turquia vai ser o adversário de Portugal na meia-final do play-off de acesso ao Campeonato do Mundo de 2022. Na final, Portugal voltará a jogar em casa contra Itália ou Macedónia do Norte.

Depois de ter falhado o acesso direto ao Mundial do Qatar, a seleção nacional vai jogar com a Turquia no dia 24 de março e a final será jogada no dia 29. Tendo Portugal e Itália sido sorteados no mesmo grupo de jogos, pelo menos um dos últimos dois campeões da Europa não vai estar no Campeonato do Mundo do próximo ano.

Portugal ficou em segundo lugar do grupo A de qualificação, depois de ter perdido por 2-1 em casa com a Sérvia na última jornada. A Turquia também acabou a qualificação no segundo lugar, a dois pontos dos Países Baixos. A Itália perdeu o acesso direto ao Mundial para a Suíça e a Macedónia do Norte garantiu o acesso ao play-off com apenas um ponto de vantagem sobre a Roménia.

Nos outros jogos, o País de Gales recebe a Áustria e a Ucrânia desloca-se à Escócia. As seleções que vencerem as partidas, defrontam-se na final para garantir acesso ao Campeonato do Mundo. Austríacos ou galeses jogam a final em casa.

A Polónia vai à Rússia e a Suécia joga em casa contra a República Checa nas duas últimas meias-finais. Na final, joga em casa a equipa que vencer o jogo entre russos e polacos.

Estas 12 seleções disputam as últimas três vagas europeias para Mundial do Qatar e só quem vencer os dois jogos conseguirá bilhete de ida para o Qatar. O Campeonato do Mundo disputa-se entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.

Conheça os jogos sorteados:

País de Gales-Áustria vs Escócia-Ucrânia

Rússia-Polónia vs Suécia-República Checa

Portugal-Turquia vs Itália-Macedónia do Norte