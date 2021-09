Seleção com novidades em Baku. Portugal 0-0 Azerbaijão (1.ª parte)

© Paulo Novais/EPA

A seleção portuguesa de futebol defronta hoje o Azerbaijão, em Baku, em jogo do Grupo A da qualificação europeia para o campeonato do mundo de 2022.

A equipa das "quinas" procura o quarto triunfo no agrupamento, depois da vitória por 2-1 na receção à República da Irlanda, com dois golos de Cristiano Ronaldo, que vai falhar o encontro de hoje devido a castigo, e o triunfo por 3-1 no particular com o Qatar, em Debrecen, na Hungria.

Onze do Azerbaijão: Məhəmmədəliyev; Abbas Hüseynov, Haqverdi, Bədəlov e Salahlı; Qarayev e Mahmudov; Ələskərov, Ozobić e Xəlilzadə; Emreli.

Suplentes: Cənnətov, Aydın Bayramov, Mustafazadə, Taşkın, Toral Bayramov, Əliyev, Mustafayev, Nuriyev, İbrahimli, Sadıxov, Qurbani e Şeydayev.

Onze de Portugal: Rui Patrício, Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro, Palhinha, Bernardo Silva, Moutinho, Bruno Fernandes, Jota e André Silva.

Suplentes: Anthony Lopes e Diogo Costa; Nélson Semedo, Domingos Duarte, Nuno Mendes, Danilo, Rafa, Otávio, Rúben Neves, João Mário, Trincão e Gonçalo Guedes.

O jogo, marcado para o Estádio Olímpico de Baku, está marcado para as 20:00 locais (17:00 em Lisboa) e vai ser arbitrado pelo italiano Marco Guida.

Portugal lidera o grupo A com os mesmos 10 pontos da Sérvia, que visita a República da Irlanda, a partir das 19:45, mais quatro do que o Luxemburgo, enquanto os irlandeses e os azeris contam um ponto cada.