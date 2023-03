Começa o jogo. Luxemburgo 0-0 Portugal (1.ª parte)

O selecionador nacional, Roberto Martinez © Miguel A. Lopes/Lusa

Por Cátia Carmo 26 Março, 2023 • 18:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa vai procurar somar este domingo o segundo triunfo em outros tantos encontros no Grupo J da fase qualificação para o Euro2024, no Luxemburgo, naquela que é a primeira deslocação que se prevê acessível.

Depois da goleada imposta ao Liechtenstein por 4-0 no jogo de estreia, na quinta-feira, no Estádio José Alvalade, a principal equipa das quinas volta a ter o favoritismo do seu lado, mas contra um oponente com mais argumentos e com valor para dificultar a missão aos lusos. ​​​​​​

Portugal precisa de ficar num dos dois primeiros lugares para ter acesso direto à fase final da prova marcada para a Alemanha, entre 14 de junho a 14 de julho de 2024.

Onze do Luxemburgo: Anthony Moris; Laurent Jans, Marvin Martins, Maxime Chanot e Mica Pinto; Christoper Martins, Lars Gerson, Leandro Barreiro, Vincent Thill, Danel Sinani e Gerson Rodrigues.

Onze de Portugal: Rui Patrício; António Silva, Rúben Dias e Danilo; Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Palhinha e Nuno Mendes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix.

Suplentes do Luxemburgo: Ralph Schon, Tiago Pereira, Mahmutovic, Bohnhert, Curci, Yvandro Borges, Carlson, Dejvid Sinani, Tim Hall, Olesen, Rupil e Sébastien Thil.

Suplentes de Portugal: José Sá, Celton Biai, Cancelo, Diogo Leite, Rúben Neves, Matehus Nunes, Vitinha, Otávio, João Mário, Diogo Jota, Rafael Leão e Gonçalo Ramos.