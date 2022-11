Conheça o onze de Portugal para o jogo frente à Nigéria

Fernando Santos © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Portugal enfrenta hoje a Nigéria, naquele que será o único desafio de preparação com vista ao Mundial 2022 de futebol, no Qatar, e não contará com o capitão Cristiano Ronaldo, que recupera de uma indisposição gástrica.

Contudo, o duelo com a seleção africana, liderada pelo luso José Peseiro, poderá dar algumas luzes sobre a forma como Portugal irá alinhar na estreia, com o Gana.

A partida, marcada para o Estádio José Alvalade, poderá ser clarificadora quanto às opções do selecionador Fernando Santos, não só por ser a única que a equipa das quinas vai realizar antes da partida para o Qatar, mas também por ser diante de um oponente africano, que poderá colocar problemas idênticos aos que a formação lusa vai encontrar logo na estreia na competição

Onze de Portugal: Rui Patrício; Dalot, Rúben Dias, António Silva, Nuno Mendes, William, Otávio, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e André Silva;

Onze da Nigéria: Uzoho; Osayi-Samuel, Akpoguma, Ekong e Bassey; Aribo, Ndidi e Iwobi; Lookman, Moffi e Simon.

Suplentes de Portugal: José Sá, Pepe, Guerreiro, Palhinha, Danilo, Rafael Leão, Vitinha, João Mário, Rúben Neves, Cancelo, Ricardo Horta, Diogo Costa, Matheus Nunes e Gonçalo Ramos.

Suplentes da Nigéria: Okoye, Adeleye, Duru, Etebo, Dessers, Chukwueze, Bonaventure, Onyeka, Onuachu, Chidozie, Ebuehi e Onyemaechi.