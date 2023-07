Kika Nazareth faz o segundo. Ouça aqui o Relato TSF do Portugal 2-0 Vietname (1.ª parte)

Por Gonçalo Teles 27 Julho, 2023 • 07:49 Partilhar este artigo Facebook

A seleção portuguesa tenta esta quinta-feira conquistar os primeiros pontos no grupo E do Mundial feminino de futebol frente ao Vietname. As duas seleções perderam na ronda inaugural: as lusas com os Países Baixos, as asiáticas com os Estados Unidos. No outro jogo da segunda jornada do grupo, que já se realizou, neerlandesas e norte-americanas empataram 1-1.

Francisco Neto optou por fazer sete alterações ao onze em relação às apostas na primeira partida. E sete foram também os minutos que as portugueses demoraram a fazer história: Telma Encarnação surgiu desmarcada no interior da grande área vietnamita e aproveitou um cruzamento de Lúcia Alves para, de primeira, marcar o primeiro golo português de sempre num Mundial feminino.

Telma Encarnação para a História. O primeiro golo de Portugal em Mundiais femininos, com Relato TSF de António Botelho e cuidado técnico de André Tenente 00:00 00:00

Era o melhor e maior sinal do que Portugal se preparava para fazer no jogo: com muito mais produção ofensiva e alguma superioridade face às vietnamitas, sucediam-se os ataques lusos, ora por Jéssica Silva, ora por Kika Nazareth e Ana Borges, as três atacantes desta manhã. Aos 14', Tatiana Pinto quase se juntou à festa: surgiu ao primeiro poste, desviou a bola para ele e, por azar, fez tabelinha com o ferro, acabando a bola por sair pela linha final.

Kika Nazareth, por outro lado, não quis dar hipóteses e, aos 20', quando se viu a correr isolada para a baliza, sorriu: finalizou com a parte exterior do pé direito, rasteiro, para o 2-0. E quem a isolou? Encarnação, uma vez mais, fez das suas.

E se não fazia mais - fosse Telma Encarnação ou toda a equipa portuguesa - essa razão tinha um nome: Thi Kim Thanh Tran. A guarda-redes vietnamita, que já tinha sido uma das protagonistas na derrota das asiáticas frente aos Estados Unidos, voltou a mostrar-se em bom plano.

Onze de Portugal: Patrícia Morais, Lucia Alves, Joana Marchão, Carole Costa, Ana Seiça, Andreia Jacinto, Tatiana Pinto, Kika Nazareth, Jéssica Silva, Telma Encarnação e Ana Borges

Onze do Vietname: Thi Kim Thanh Tran, Thi Thu Thuong Luong, Thi Thu Tran, Thi Loan Hoang, Thi Diem My Le, Thi Thu Thao Tran, Thi Thao Thau, Thi Van Duong, Thi Thanh Nha Nguyen, Thi Bich Nha Nguyen e Nhu Huynh

O jogo é arbitrado por Salima Mukansanga, assistida por Queency Victoire e Mary Njoroge.

Suplentes de Portugal: Inês Pereira, Rute Costa, Catarina Amado, Silvia Rebelo, Ana Rute, Andreia Norton, Fátima Pinto, Dolores Silva, Diana Silva, Carolina Mendes, Diana Gomes e Ana Capeta

Suplentes do Vietname: Dao, Khong, Chuong, Tran, Nguyen, Tran, Tran, Pham, Nguyen, Vu, Ngan e Nguyen