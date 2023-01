Conheça os onzes do Arouca-Benfica

Roger Schmidt © Pedro Correia/Global Imagens

O líder Benfica procura esta terça-feira distanciar-se ainda mais da concorrência direta na deslocação a Arouca e capitalizar o jogo grande da 18.ª jornada da I Liga de futebol, que vai opor o vice SC Braga ao Sporting.

A formação liderada por Roger Schmidt, com 47 pontos, defronta o atual sexto classificado, com 26, sendo que, em caso de triunfo, aumentará para 10 pontos a vantagem sobre os bracarenses (40) e 11 face ao FC Porto (39), terceiro, ainda que passe a ter mais duas partidas do que minhotos e dragões, que só entram em campo na quarta-feira

Onze do Arouca: Arruabarrena; Sylla, Opoku, David Simão, Quarema, Alan Ruiz, Antony, Basso, Michel, Milovanov e Soro

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; João Mário, Florentino, Chiquinho e Ausrnes; David Neres e Gonçalo Guedes

Suplentes do Arouca: João Valido; Arsénio, Bruno Marques, Uriol Busquets, Yaw Moses, Pedro Moreira, Galovic e Rafael Fernandes

Suplentes do Benfica: Samuel Soares e Leo Kokubo; Gilberto, Lucas Veríssimo, Tenggstedt, Miahilo Ristic, Musa, João Neves e Morato