O Benfica recebe esta quinta-feira o Belenenses SAD, num jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, com os encarnados ainda a terem muitas baixas devido a um surto da Covid-19 no clube.

Começou o jogo no Estádio da Luz! Ao quarto minuto, cruzamento de Miguel Cardoso, mas a defesa do Benfica afasta. Quatro minutos depois, falta de Jardel sobre Silvestre Varela. Livre para o Belenenses. Bola na área, mas afasta o Benfica.

Aos 12 minutos, Rafa cruzou atrasado, mas o jovem defesa central do Belenenses SAD conseguiu cortar e dar canto para o Benfica. Pouco depois, cruzamento perigoso de Darwin, mas André Moreira afasta a bola para longe.

No minuto seguinte, resposta imediata do Belenenses. Contra-ataque rápido concluído por Cassierra que, após uma corrida veloz, rematou forte, mas Svilar, atento, agarrou a bola com segurança. Aos 15 minutos, excelente oportunidade para o Benfica. Remate fortíssimo de Darwin, com uma grande defesa de André Moreira a desviar a bola pela linha de fundo.

Aos 22 minutos, Gabriel recebe assistência perto do banco do Benfica que está, momentaneamente, em inferioridade numérica. Um minuto depois, Gabriel reentra em campo, com uma touca na cabeça. Dez minutos depois, a equipa liderada por Petit colocou-se a jeito e Darwin inaugurou o marcador!

Cinco minutos depois, ainda o Belenenses não recuperou do primeiro golo, e Rafa faz o 2-0. Um lance que parece ter sido tirado de laboratório. Rafa Silva só teve de esticar a perna direita e empurrar para o segundo golo do Benfica.

O Benfica vence mas, a um minuto dos 45, é curiosamente o Belenenses que tem mais posse de bola: 52% contra 48% do Benfica. É intervalo!

Onze do Benfica: Svilar; Gilberto, Jardel, Vertonghen, e Grimaldo; Rafa, Gabriel, Taarabt e Cervi; Waldschmidt e Darwin.

Onze do Belenenses SAD: André Moreira; Gonçalo Silva, Henrique, Tomás Ribeiro; Tiago Esgaio, Sithole, Taira, Rúben Lima; Miguel Cardoso, Silvestre Varela, Cassierra.

Suplentes do Benfica: Fábio Duarte, Todibo, Weigl, Pizzi, Chiquinho, Seferovic e Gonçalo Ramos.

Suplentes do Belenenses SAD: Kritciuk, Calila, Danny Henriques, Bruno Ramires, Chico Teixeira, Richard Rodrigues, Dieguinho.