Jogo equilibrado. Chaves 0-0 Benfica (1.ª parte)

O Benfica tenta este sábado regressar às vitórias no campo do Desportivo de Chaves, com o FC Porto, que recebe o Santa Clara, a torcer por uma nova escorregadela do líder, na 28.ª jornada da I Liga.



Os encarnados viajam para Trás-os-Montes numa altura em que vivem o período mais difícil da atual temporada, depois de duas derrotas seguidas e ambas na Luz: a primeira frente ao FC Porto (2-1), para o campeonato, e a segunda perante o Inter Milão (2-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O Chaves-Benfica está agendado para as 18h00.

Já rola a bola em Chaves. Ao primeiro minuto surge o primeiro canto do jogo, a favor do Benfica. Decorridos 8 minutos, as equipas ainda não fizeram qualquer aproximação perigosa às balizas. As águias têm muita dificuldade a entrar nos últimos 30 metros porque a equipa da casa está muito bem organizada.

Aos 10 minutos, Neres tentou surpreender, mas ganhou apenas um canto. Ponck, aos 13 minutos, faz falta sobre João Mário. Três minutos depois, falta sobre Gonçalo Ramos mesmo à entrada da área. Grimaldo atira uma bola tensa, mas Ponck corta. O livre saiu muito baixinho, não foi bem batido. Aos 18 minutos, Rafa remata de ângulo apertado e fora do alvo.

António Silva apareceu solto de marcação na grande área do Chaves, aos 29 minutos, e tentou fazer de ponta de lança, mas o remate do jovem central saiu ao lado. Foi o momento mais perigoso do jogo até agora.

Onze do Chaves: Paulo Vítor; Nélson Monte, Steven Vitória, Ponck, Bruno Langa; João Mendes, Guima e João Teixeira; Benny, Juninho e João Correia.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Aursnes e Chiquinho; Neres, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos.

Suplentes do Chaves: Rodrigo, Luther, Sarr, Euller, Abass Issah, Hector, Queirós, João Pedro e Jo Batista

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Lucas Veríssimo, Guedes, Tengstedt, Schjelderup, Musa, Cher Ndour, João Neves e Morato.