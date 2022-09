Conheça o onze do Benfica para o jogo com o Maccabi Haifa

© Ivan Del Val/Global Imagens

O SL Benfica estreia-se esta terça-feira na fase de grupos da Liga dos Campeões recebendo os israelitas do Maccabi Haifa na primeira jornada do grupo H. Uma das grandes novidades da partida é a estreia na lista de convocados do alemão Julian Draxler, emprestado pelo PSG.

Onze do Benfica: Odysseas, Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo, Enzo, Florentino, Neres, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos

Onze do Maccabi Haifa:

O jogo é arbitrado pelo sueco Andreas Ekberg, assistido por Mehmet Culum e Niklas Nyberg. No VAR está o neerlandês Dennis Higler.

Suplentes do Benfica:

Suplentes do Maccabi Haifa: