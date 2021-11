Guarda-redes protagonistas. Benfica 0-0 Paços (intervalo)

Por Gonçalo Teles 19 Novembro, 2021 • 19:50 Partilhar este artigo Facebook

Benfica e Paços de Ferreira lutam, esta sexta-feira, por um lugar nos oitavos de final da Taça de Portugal, para os quais o Sporting já se qualificou na última noite. Os encarnados - que defrontam o Barcelona a meio da próxima semana, para a Liga dos Campeões - poupam alguns jogadores.

Jesus mexeu pouco: trocou de guarda-redes, lançou André Almeida como central mais à direita e deu a titularidade a Radonjic.

Foi preciso esperar até aos 16 minutos para ver a primeira oportunidade séria de golo: Darwin soltou-se da marcação e, no um para um com Vekic, perdeu o duelo com o guarda-redes. A bola sobrou para João Pedro que, do outro lado do campo, arrancou em direção à baliza de Helton Leite. Radonjic aplicou-se e apanhou-o a meio do caminho. Dois minutos depois foi a vez de Rafa, isolado, perder um duelo: desta vez, com a baliza, dado que não lhe acertou.

Aos 27', foi Vekic a ganhar novo duelo. André Almeida cabeceou em direção ao canto superior direito da baliza e o guarda-redes esloveno esticou-se todo para desviar a bola. No seguimento do voo, bateu no poste e ficou mal tratado.

Helton Leite também teve de evitar males maiores ainda na primeira parte. Aos 35', foi uma "mancha" do brasileiro que evitou o 1-0 pacense. Esta era, definitivamente, uma primeira parte controlada pelos guarda-redes.

Aos 41', Everton serpenteou do corredor esquerdo para o interior da grande área, combinou com Rafa e disparou de pé esquerdo para mais uma nega de Vekic.

Onze do Benfica: Helton Leite; André Almeida, Vertonghen e Morato; Radonjic, Weigl, Gedson e Grimaldo, Rafa, Darwin e Everton.

Onze do Paços de Ferreira: Vekic; Fernando Fonseca, Flávio Ramos, Maracás e Antunes; Luiz Carlos e Rui Pires; Juan Delgado, Nuno Santos e Lucas Silva; João Pedro.

O jogo é arbitrado por Manuel Oliveira, auxiliado por Tiago Leandro e Nélson Cunha. O quarto árbitro é Dinis Gorjão.

Suplentes do Benfica: Svilar, Lázaro, Ferro, Taarabt, Pizzi, Seferovic e Gonçalo Ramos

Suplentes do Paços de Ferreira: Jeimes, Marco Baixinho, Hélder Ferreira, Eustáquio, Abbas Ibrahim, Uilton e Denilson Jr.