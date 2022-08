Conheça os onzes do Benfica-Paços de Ferreira

© Ivan Del Val/Global Imagens

O Benfica procura isolar-se na liderança da I Liga portuguesa de futebol e manter o percurso 100% vitorioso na prova, ao receber o Paços de Ferreira, em jogo em atraso da terceira jornada.

A equipa lisboeta ocupa o segundo lugar, em igualdade com o campeão FC Porto e o Portimonense, todos com menos um ponto do que o Sporting de Braga, mas tem menos uma partida realizada.

Este é um jogo em atraso da 3.ª jornada. Em caso de vitória, as águias ficam com nove pontos de vantagem sobre o Sporting, três sobre o FC Porto e dois sobre o SC Braga.

O médio alemão Julian Weigl, que tem sido apontado à saída do clube da Luz, não está nos convocados de Roger Schmidt.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, Morato, Grimaldo; Florentino e Enzo; Neres, João Mário, Rafa; Gonçalo Ramos

Onze do Paços de Ferreira: Zé Oliveira; Delgado, Nuno Lima, Flávio Ramos, Antunes; Rui Pires e Holsgrove; Thomas, Kayky e Luís Bastos; Koffi

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Gilberto, Vertonghen, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Miahilo Ristic, Musa, Henrique Araújo e António Silva

Suplentes do Paços de Ferreira: Jeimes, Ibrahim, Arthur Sales, Fernando Fonseca e Vasco Sousa