Otávio perto do golo. Liverpool 0-0 FC Porto (1.ª parte)

© Lusa

Por TSF 24 Novembro, 2021 • 18:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi num ambiente absolutamente arrepiante que os adeptos do Liverpool receberam o FC Porto no mítico Estádio de Anfield Road. Com o apuramento já garantido, o treinador da equipa inglesa Jurgen Klopp optou por poupar alguns jogadores habitualmente titulares. No entanto, o temível tridente ofensivo tinha a baliza de Diogo Costa na mira: Mané, Firmino e Salah eram os homens mais avançados do ataque dos Reds.

Perante este evidente perigo, Sérgio Conceição ficou certamente feliz por já poder contar com Pepe. O veterano e experimente central recuperou da lesão contraída na seleção e fez dupla no centro da defesa portista com Mbemba.

E a primeira oportunidade clara do jogo pertenceu aos dragões. Foi pelo lado esquerdo que nasceu um lance que resultou de uma perda de bola. Tsimikas cedeu pressão do jovem João Mário. O lateral formado no Olival cruzou para a área e Taremi cabeceou. A bola sofreu um desvio de Matip e passou muito perto da baliza de Allisson.

O Liverpool ficou em sentido novamente quando aos 12 minutos, Taremi assistiu Luis Díaz. O colombiano fugiu em velocidade à defesa inglesa e serviu Otávio. O luso-brasileiro, na cara de Alisson e sem oposição, não conseguiu finalizar. Na sequência do lance, Otávio cai na área, mas sem qualquer falta, na opinião do árbitro da partida.

Onze do Liverpool: Alisson, Williams, Matip, Konaté, Tsimikas, Morton, Thiago, Oxlade-Chamberlain, Mané, Salah, Firmino.

Suplentes: Adrián, Kelleher, Fabinho, Van Dijk, Milner, Henderson, Jota, Robertson, Origi, Phillips, Alexander-Arnold.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otávio, Uribe, Sérgio Oliveira, Luis Díaz; Taremi, Evanilson.

Suplentes: Marchesín, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, Pepê, Grujic, Corona, Manafá, Vitinha, Wendell, Bruno Costa, Toni Martínez, Fábio Vieira.